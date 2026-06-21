Who is Sharvari Wagh: कौन हैं एक्ट्रेस शरवरी वाघ जो Samay Raina के शो में आई नजर, राजनीतिक परिवार से हैं नाता

Who is Sharvari Wagh: इन दिनों एक्ट्रेस शरवरी वाघ (Sharvari Wagh) काफी चर्चा में हैं. हाल ही में वो कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना (Samay Raina) के शो इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन-2 (indias got latent season 2) में नजर आईं, जहां उनकी सादगी और मजेदार अंदाज ने लोगों का ध्यान खींचा. शो में समय रैना संग आलिया भट्ट भी दिखी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरवरी सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि राजनीति से जुड़े एक बड़े परिवार की सदस्य भी हैं? हालांकि उन्होंने राजनीति से दूर रहकर अपनी अलग पहचान बॉलीवुड में बनाई है. आइए जानते हैं शरवरी वाघ के करियर और अब तक के सफर के बारे में.

राजनीतिक परिवार से हैं ताल्लुक

14 जून 1997 को मुंबई में जन्मीं शरवरी वाघ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा के पूर्व स्पीकर मनोहर जोशी की नातिन हैं. इतने बड़े राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद उन्होंने फिल्मों की दुनिया को चुना और अपनी मेहनत के दम पर पहचान बनाई.

एक्ट्रेस बनने से पहले शरवरी ने फिल्म इंडस्ट्री को करीब से समझा. साल 2015 से 2018 के बीच उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया. इस दौरान उन्हें संजय लीला भंसाली और लव रंजन जैसे निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला. ‘बाजीराव मस्तानी’ और ‘प्यार का पंचनामा 2’ जैसी फिल्मों में उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर अनुभव हासिल किया.

वेब सीरीज से मिला पहला बड़ा मौका

शरवरी ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत वेब सीरीज ‘द फॉरगॉटन आर्मी’ से की थी. कबीर खान के निर्देशन में बनी इस सीरीज में उन्होंने माया का किरदार निभाया था. ये कहानी द्वितीय विश्व युद्ध और आजाद हिंद फौज की पृष्ठभूमि पर आधारित थी.

‘बंटी और बबली 2’

शरवरी ने यशराज फिल्म्स की ‘बंटी और बबली 2’ से बॉलीवुड डेब्यू किया. फिल्म में उनके साथ सैफ अली खान, रानी मुखर्जी और सिद्धांत चतुर्वेदी जैसे कलाकार नजर आए. पहली ही फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर और आईफा में बेस्ट डेब्यू अवॉर्ड मिला.

‘मुंज्या’

हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘मुंज्या’ शरवरी के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट साबित हुई. फिल्म में बेला के किरदार में उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया. बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया और शरवरी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी.

‘महाराज’

नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म ‘महाराज’ में शरवरी ने जुनैद खान के साथ स्क्रीन शेयर की. इस पीरियड लीगल ड्रामा में उनके अभिनय को समीक्षकों ने काफी सराहा और उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ ग्लैमरस रोल्स तक सीमित नहीं हैं.

‘वेदा’

जॉन अब्राहम स्टारर ‘वेदा’ में शरवरी ने एक ऐसी युवती का किरदार निभाया जो ग्रामीण भारत में जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाती है. ये उनके करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक माना गया.

‘मैं वापस आऊंगा’

12 जून 2026 को रिलीज हुई इम्तियाज अली की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ में शरवरी जिया के किरदार में नजर आईं. भारत-पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी इस प्रेम कहानी में उनके अभिनय को लोगों और समीक्षकों दोनों ने सराहा.

‘अल्फा’

शरवरी जल्द ही ‘अल्फा’ में नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ आलिया भट्ट और बॉबी देओल भी हैं. यशराज स्पाई यूनिवर्स की ये फिल्म भारत की पहली फीमेल-लीड स्पाई एक्शन फिल्मों में से एक मानी जा रही है. फिल्म का निर्देशन शिव रवैल ने किया है और यह 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.