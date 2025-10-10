कौन थे वरिंदर सिंह घुमन? इन फिल्मों में किया काम, मिस्टर इंडिया का जीता था खिताब
Who is Varinder Singh Ghuman : भारत के पहले वेजिटेरियन प्रो बॉडीबिल्डर और एक्टर वरिंदर सिंह घुमन का हार्ट अटैक से निधन हो गया. वे सलमान खान संग ‘टाइगर 3’ में नजर आए थे और मिस्टर इंडिया 2009 रह चुके थे.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 10, 2025 2:40:56 PM IST

Varinder Singh Ghuman Death : भारत के पहले वेजिटेरियन प्रोफेशनल बॉडीबिल्डर और एक्टर वरिंदर सिंह घुमन का निधन हो गया है. 53 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ, जिससे फिल्म और फिटनेस इंडस्ट्री में गहरा शोक है. बताया गया कि वरिंदर अमृतसर के फोर्टिस अस्पताल में बाइसेप्स की एक मामूली सर्जरी के लिए गए थे. डॉक्टरों के अनुसार, ये सर्जरी सामान्य थी और उन्हें उसी दिन डिस्चार्ज किया जाना था, लेकिन सर्जरी के दौरान ही हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई.

Who is Varinder Singh Ghuman : कौन थे वरिंदर सिंह घुमन?

वरिंदर सिंह घुमन सिर्फ एक बॉडीबिल्डर नहीं थे, बल्कि एक प्रेरणा थे. वे भारत के पहले शाकाहारी प्रोफेशनल बॉडीबिल्डर थे, जिन्होंने साल 2009 में मिस्टर इंडिया का खिताब जीता था और मिस्टर एशिया प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया था. उन्हें ‘द हीमैन ऑफ इंडिया’ के नाम से जाना जाता था.

वरिंदर IFBB (International Federation of Bodybuilding & Fitness) प्रो कार्ड हासिल करने वाले पहले भारतीय बॉडीबिल्डर थे. इतना ही नहीं, हॉलीवुड सुपरस्टार अर्नोल्ड श्वार्जनेगर ने उन्हें अपने हेल्थ प्रोडक्ट्स का ब्रांड एंबेसडर भी बनाया था.

 सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर कर चुके थे

वरिंदर को हाल ही में सलमान खान की फिल्म ‘टाइगर 3’ (2023) में देखा गया था. इस फिल्म में उनकी दमदार फिजीक और स्क्रीन प्रेजेंस ने लोगों को खासा प्रभावित किया था. सलमान खान के साथ उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वे काफी गंभीर लुक में नजर आ रहे थे. जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, तो वरिंदर की झलक भर से फैन्स उनकी तारीफ करने लगे थे.

 एक्टिंग का भी था जबरदस्त शौक

वरिंदर को सिर्फ जिम और बॉडीबिल्डिंग का ही नहीं, बल्कि एक्टिंग का भी जुनून था. उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2012 में पंजाबी फिल्म ‘कबड्डी वन्स मोर’ से की थी, जिसमें उनके अभिनय को खूब सराहा गया. इसके बाद वे बॉलीवुड फिल्मों ‘Roar: Tigers of the Sundarbans’ (2014) और ‘Marjaavaan’ (2019) में भी नजर आए.

 अचानक गई एक चमकती हुई जिंदगी

वरिंदर सिंह घुमन का जाना उनके चाहने वालों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है. वे ना सिर्फ फिटनेस आइकन थे, बल्कि कई युवाओं के लिए मोटिवेशन भी थे कि शाकाहारी रहते हुए भी ताकत, फोकस और कामयाबी हासिल की जा सकती है.

उनकी जिंदगी ने ये साबित किया कि अगर जज्बा हो, तो हर मुकाम पाया जा सकता है और उनका यूं अचानक जाना हमें यही सिखाता है कि जीवन कितना अनिश्चित है.

