Who Is Anna Konidala: 1800 करोड़ रुपये की मालकिन हैं अन्ना लेझनेवा, जानें पवन कल्याण की 2 और बीवियों के बारे में

Pawan Kalyan Anna Konidala Divorce: एक्टर पवन कल्याण और अन्ना लेझनेवा की शादी में आई अनबन को लेकर अक्सर अटकलें लगाई जाती रही हैं. खासकर तब जब अन्ना परिवार के कुछ कार्यक्रमों या सार्वजनिक मौकों पर मौजूद नहीं थीं. अभिनेता और राजनेता पवन कल्याण और उनकी पत्नी अन्ना कोनिडेला ने शादी के 13 साल बाद अलग होने की घोषणा की है. इस जोड़े ने सोशल मीडिया पर एक साझा बयान जारी कर बताया कि उन्होंने आपसी समझ और सम्मान के साथ अलग होने का फैसला किया है. उन्होंने यह भी कहा कि वे दोस्त बने रहेंगे और अपने बच्चों की परवरिश मिलकर करेंगे. साथ ही, उन्होंने इस मुश्किल दौर में अपनी निजता (प्राइवेसी) का सम्मान करने की अपील की है.

अन्ना लेझनेवा कौन हैं?

1980 में जन्मीं अन्ना लेझनेवा रूसी नागरिक हैं. वह एक मॉडल और अभिनेत्री हैं. उनकी पवन कल्याण से पहली मुलाकात 2011 की तेलुगु फिल्म ‘टीन मार’ के सेट पर हुई थी, जिसमें कथित तौर पर उनका एक छोटा सा रोल था. बाद में दोनों को प्यार हो गया और सितंबर 2013 में उन्होंने शादी कर ली. इस जोड़े का एक बेटा है-मार्क शंकर पवनोविच. बेटे का जन्म 2017 में हुआ था. अन्ना की अपनी पिछली शादी से एक बेटी भी है, पोलिना अंजना पवनोवा, जिसे पवन कल्याण ने गोद लिया है. बताया जाता है कि अन्ना 1800 करोड़ रुपये की मालकिन हैं.

अपने फिल्मी करियर के अलावा अन्ना शिक्षा और बिजनेस के क्षेत्र में भी सक्रिय रही हैं. उन्होंने 2024 में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से मास्टर ऑफ़ आर्ट्स की डिग्री पूरी की. उन्होंने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाई है और सिंगापुर में उनके कई होटल हैं. रूस और सिंगापुर में उनकी प्रॉपर्टीज़ की कीमत लगभग 1,800 करोड़ रुपये है. अन्ना लेझनेवा और पवन कल्याण के रिश्ते को लेकर पिछले कुछ सालों में कई बार अटकलें लगाई जाती रही हैं. खासकर तब जब अन्ना परिवार के कुछ कार्यक्रमों या सार्वजनिक मौकों पर मौजूद नहीं थीं. हालांकि, उन्हें कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में अभिनेता-राजनेता के साथ भी देखा गया है.

2009 में रेणु देसाई से की थी शादी

हाल ही में सितंबर, 2026 में अन्ना ने सोशल मीडिया पर पवन कल्याण को जन्मदिन की बधाई दी और उनके खास दिन पर दोनों की एक साथ तस्वीरें शेयर कीं. अभिनेता-राजनेता ने इससे पहले 1997 में नंदिनी से शादी की थी, लेकिन 2008 में उनका तलाक हो गया. इसके बाद उन्होंने 2009 में अभिनेत्री रेणु देसाई से शादी की. इस पूर्व जोड़े के दो बच्चे हैं-अकीरा नंदन और आध्या.वो 2012 में अलग हो गए थे, पवन कल्याण को आखिरी बार तेलुगु फिल्म ‘उस्ताद भगत सिंह’ में देखा गया था, जो इस साल मार्च में रिलीज़ हुई थी.

क्या लिखा पवन कल्याण ने सोशल मीडिया में

एक्टर राजनेता पवन कल्याणा ने बयान में लिखा है- ‘अपने जीवन का एक लंबा हिस्सा एक साथ बिताने के बाद हमने आपसी समझ और सम्मान के साथ अलग होने का फैसला किया है. भले ही हमारी शादी खत्म हो गई है, लेकिन हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे और अपने प्यारे बच्चों के लिए समर्पित माता-पिता रहेंगे. बच्चों की खुशी और भलाई हमेशा हमारी प्राथमिकता रहेगी.