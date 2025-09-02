Home > धर्म > Anjali Raghav ने लगाया पावर स्टार Pawan Singh पर गलत तरीके से छूने का आरोप, छोड़ी भोजपूरी इंडस्ट्री

Pawan Singh Anjali Raghav Controversy: भोजपूरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह गलत तरीके से छूने का आरोप लगाने वाली अजलि राघव आखिर है कौन? तो चलिए जानते हैं यहां पवन सिंह की कॉन्ट्रोवर्सी का पूरा मामला और अजलि राघव के बारे में और कैसे हुई इतनी पॉपुलर।

Published By: chhaya sharma
Published: September 2, 2025 00:52:04 IST

Pawan Singh Anjali Raghav Controversy:  भोजपूरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह हमेशा खबरों का हिस्सा बने रहते हैं और कई कॉन्ट्रोवर्सी में फंस चुके हैं। हाल ही में एक बार फिर से एक्टर विवादों में आ गए हैं, एक मशहूर सिंगर ने गलत तरीके से छूने का आरोप उन पर लगाए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हाहाकार मच गया है और अब पवन सींह को काफी बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी है जो पवन सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। 

 पवन सिंह और अजलि राघव की कॉन्ट्रोवर्सी (Pawan Singh Anjali Raghav Controversy)

दरअसल, पवन सिंह  (Pawan Singh) पर गलत तरीके से छूने का आरोप हरियाणा की मशहूर सिंगर अंजलि राघव ने लगाया हैं। विवाद की शुरुआत एक वायरल वीडियो से हुई हैं, जिसमें सिंगर अंजलि, पवन सिंह के साथ एक स्टेज पर नजर आ रही हैं। इस दौरान पवन सिंह सिंगर की कमर टच करते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद हर कोई पवन सिंह को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहा है और खूब खरी खोटी सुना रहा है, जिसके बाद अजलि राघव  ने भी अपनी बात रखी है और भोजपुरी इंडस्ट्री से दूरी बनाने का फैसला किया है। अजलि राघव (Anjali Raghav) के सपोर्ट में कई लोग भी आए हैं, वहीं पवन सिंह ने भी अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिस अजलि राघव कौन है? 

 कौन है अजलि राघव (Who is Anjali Raghav)

अंजलि राघव एक पॉपुलर हरियाणवी की काफी प़पुलर सिंगर हैं और उन्होंने कई बड़े कलाकारों के साथ म्यूजिक वीडियो में काम किया है और  ‘सैंडल’, ‘चुटकी बजाना छोड़’, ‘बाबू आला राजदूत’, ‘मैडम नाचे नाचे’ और ‘एतवार की हॉलिडे’ जैसे कई सुपरहिट सॉन्गस दिए हैं। इसके अलावा अंजली (Anjali Raghav) ने टीवी सीरियल ‘कैरी-रिश्ता खट्टा मीठा’ में भी काम किया है।  हरियाणवी और भोजपुरी में ही नहीं बल्कि अंजलि राघव अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा संग फिल्म “तेवर” में भी काम किया है। 

