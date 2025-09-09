राइज एंड फॉल में दिख रही इस लड़की से शादी करने को बेताब हजारों, एक-एक तस्वीर से छलकती है ‘हॉटनेस’!

इंडियन बिजनेसमैन और शॉर्क टैंक फेम अशनीर ग्रोवर अपने नए शो राइज एंड फॉल के लिए इन दिनों खूब सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं। राइज एंड फॉल में पवन सिंह, अर्जुन बिजलानी, आदित्य नाराण, कीकू शारदा, नयनदीप रक्षित, आरुष भोला, धनश्री वर्मा, अरबाज पटेल और कुब्रा सेत जैसे कई नामी सितारों ने हिस्सा लिया है। शो में नामी सितारों के साथ अनाया बांगड़ ने भी हिस्सा लिया है। अनाया बांगड़ पूर्व क्रिकेटर संजय बांगड़ की बेटी हैं।

राइज एंड फॉल शो में अनाया बांगड़ अपनी लाइफ जर्नी के लिए खूब लाइमलाइट बटोर रही हैं। हाल ही में उन्होंने शो में बताया है कि उनसे शादी के लिए हजारों लड़के बेताब हैं।

कौन हैं अनाया बांगड़?

अनाया बांगड़ पूर्व इंडियन क्रिकेटर संजय बांगड़ की ट्रांस-बेटी हैं। जी हां, अनाया पहले एक लड़का थीं और उनका नाम आर्यन था। लेकिन, हॉर्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने के बाद वह अनाया बन गई हैं।

अनाया बांगड़ की उम्र 23 साल है और वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। लेकिन, वह सबसे ज्यादा लाइमलाइट में तब आईं जब उन्होंने क्रिकेट की दुनिया को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए।

अनाया बांगड़ ने एक वीडियो में यह भी बताया था कि क्रिकेट जगत में असुरक्षा और टॉक्सिक मर्दानगी भरी हुई है। इतना ही नहीं, अनाया का यह भी कहना था कि जेंडर चेंज के बाद उनके साथी क्रिकेटरों ने उत्पीड़न किया था। अपने स्ट्रगल की बात करते हुए अनाया ने बताया था कि कुछ क्रिकेटर उन्हें अपनी न्यूड फोटोज भेजते थे।

अनाया बांगड़ को मिल चुके हैं 30-40 हजार रिश्ते!

अनाया बांगड़ फिलहाल राइज एंड फॉल शो में हैं। इस शो में अपनी को-कंटेस्टेंट से बात करते हुए अनाया ने बताया कि उन्हें कमेंट सेक्शन में नफरत और मैसेज सेक्शन में प्यार मिलता है। अनाया ने साथ ही बताया, उन्हें अब तक 30 से 40 हजार शादी के लिए रिश्ते आ चुके हैं।

बता दें, अनाया का अंदाज शो में लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वह स्क्रीन पर कम बोलती दिखती हैं, लेकिन उनका बोलने के अंदाज ने लोगों को खूब इंप्रेस किया हुआ है।

बेहद खूबसूरत लगती हैं अनाया!

अनाया के लुक की बात करें तो उनकी एक से बढ़कर एक ग्लैमरस तस्वीरें आती हैं। जिन्हें वह अक्सर ही सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं।