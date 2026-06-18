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90s की इस एक्ट्रेस की कार्बन कॉपी हैं एली हेस! Off Campus में इनका सीजलिंग लुक देख फैंस हुए दीवाने

Who is Allie Hayes: अगर आपके इंस्टाग्राम रील्स फ़ीड में अचानक कॉलेज रोमांस, इमोशनल ड्रामा, सॉफ्ट-बॉय एडिट्स का मिक्सचर दिखने लगा है, तो हो सकता है कि आप 'ऑफ-कैंपस' से पहले ही रूबरू हो चुके हों.

By: Heena Khan | Published: June 18, 2026 9:27:20 AM IST

off campus actress
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Who is Allie Hayes: अगर आपके इंस्टाग्राम रील्स फ़ीड में अचानक कॉलेज रोमांस, इमोशनल ड्रामा, सॉफ्ट-बॉय एडिट्स का मिक्सचर दिखने लगा है, तो हो सकता है कि आप ‘ऑफ-कैंपस’ से पहले ही रूबरू हो चुके हों. जब से यह सीरीज़ अमेज़न प्राइम पर आई है, इंटरनेट पर इस कैंपस ड्रामा की खूब चर्चा हो रही है. वायरल सीन एडिट्स से लेकर फैन थ्योरीज़ और मज़ेदार वन-लाइनर्स तक, ‘ऑफ-कैंपस’ तेज़ी से एक “नई रिलीज़” से हर किसी की पसंदीदा बिंज-वॉचिंग सीरीज़ बन गई है.

किस बॉलीवुड एक्ट्रेस से हो रही एली की तुलना? 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एली हेस की वजह से इंटरनेट पर महिमा चौधरी से तुलना क्यों होने लगी? हॉकी कैप्टन ‘गैरेट ग्राहम’ और म्यूज़िशियन बनने की चाहत रखने वाली ‘हन्ना वेल्स’ के बीच ज़बरदस्त केमिस्ट्री के अलावा, एली हेस और ‘डीन डी लॉरेंटिस’ के बीच की आग लगाने वाली केमिस्ट्री ने भी फैंस के बीच खूब चर्चा पैदा कर दी है. जैसे ही फैंस ने ‘ऑफ-कैंपस’ देखना शुरू किया, भारतीय सोशल मीडिया यूज़र्स को कुछ ऐसा दिखा जिसकी उम्मीद नहीं थी. एली का किरदार कई लोगों को बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी की याद दिलाता है. कुछ लोग तो यह भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यह महिमा चौधरी की बेटी एरियाना चौधरी हैं. हाँ! यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसी बात ने सोशल मीडिया पर फैंस को इसकी ओर खींच लिया है.

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आखिर क्यों भारतीयों को महिमा की याद दिलाती हैं एली 

एली की मुस्कान से लेकर उनके चेहरे के कुछ हाव-भाव तक, लोगों को उनमें एक अजीब सी समानता दिखी. इसके बाद X, इंस्टाग्राम और रेडिट पर मज़ाक और मीम्स की बाढ़ आ गई, जिसमें लोग कहने लगे, कभी नहीं सोचा था कि महिमा चौधरी हॉलीवुड सीरीज़ में वापसी करेंगी. बात यहीं नहीं रुकी, यह तुलना जल्द ही एक मज़ेदार ऑनलाइन मोमेंट बन गई. फैंस ने इस वायरल समानता पर प्रतिक्रिया देते हुए 90 और 2000 के दशक की ‘परदेस’ फ़िल्म की एक्ट्रेस महिमा को याद किया. कुछ लोगों ने मज़ाक में यह भी कहा, ‘वो मेरे जन्म के समय से ही जानी-पहचानी लग रही हैं.’ वहीं एक ने कहा, ‘बिल्कुल, मैंने भी यही सोचा था. हर कोई हन्ना की तारीफ़ कर रहा है, लेकिन मुझे एली सबसे ज़्यादा पसंद है, और भी बहुत कुछ.

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Tags: 90s Bollywoodallie hayesMahima Chaudhryoff campus
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