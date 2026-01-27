कौन हैं पाकिस्तान की इंफ्लूएंसर अलीना आमिर, जिनका प्राइवेट वीडियो हुआ लीक; भारत में भी लोग तलाश रहे MMS

Alina Aamir Leaked Video: पाकिस्तान की मशहूर इन्फ्लुएंसर और टिकटॉकर अलीना आमिर (Alina Aamir) एक बार फिर चर्चा में हैं. उनका 5 मिनट 24 सेकेंड का प्राइवेट वीडियो लीक (Alina Aamir 5 minut 24 second Leaked Video) हो गया है. इसके बाद से यह सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर वायरल है. अलीना आमिर का प्राइवेट वीडियो लीक होने को लेकर जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि किसी ने नहीं की है. सोशल मीडिया पर यूजर्स के बीच प्राइवेट वीडियो की खूब चर्चा हो रही है.

पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर अलीना आमिर आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी नई-नई रील्स शेयर करती रहती हैं. उनकी रील्स पर मिलियनों में व्यूज आते हैं. बॉलीवुड फिल्मों के डायलॉग पर भी उनको रील्स बनाते हुए देखा जाता है. अब सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर अलीना आमिर का एक 5 मिनट 24 सेकेंड का कथित प्राइवेट वीडियो लीक हो गया है.

वीडियो को बताया जा रहा बहुत ही आपत्तिजनक

दावा किया जा रहा है कि अलीना आमिर यह प्राइवेट वीडियो बहुत ही आपत्तिजनक है. यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल है. यह भी दावा किया जा रहा है कि’ओरिजिनल MMS’ तक पहुंचने का वादा करने वाले मैसेज और लिंक है. हैरत की बात यह है कि इनमें से कई लिंक पर क्लिक करने से खतरनाक वेबसाइट्स खुल सकती हैं और ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा बढ़ जाता है.

पंजाब की मुख्यमंत्री तक पहुंची शिकायत

सोशल मीडिया पर कथित प्राइवेड वीडियो को लेकर अब अलीना आमिर ने चुप्पी तोड़ी है. इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मैसेज के ज़रिए उन्होंने फेक वीडियो पोस्ट करने की निंदा की. इसके साथ ही उन्होंने लोगों से बिना वेरिफ़ाई किए वीडियो पोस्ट करना बंद करने के लिए है. अलीना आमिर ने पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज़ से डीपफेक वीडियो पोस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील भी की है.

साइबर एक्सपर्ट ने दी चेतावनी

उधर, साइबर एक्सपर्ट लगातार ऐसे वीडियोज को लेकर सोशल मीडिया यूजर को आगाह करते रहे हैं. साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का मानना है कि लीक या वायरल वीडियो का लिंक इस्तेमाल करना खतरनाक होता है. यहां पर क्लिक करने से यूज़र्स की पर्सनल जानकारी चुरा ली जाती है. इतना ही नहीं हैकर्स को बैंकिंग ऐप्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स तक एक्सेस मिल जाता है. ज़्यादातर मामलों में यूज़र्स ऐसी चीज़ के चक्कर में पैसे गंवा देते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कोई प्राइवेड वीडियो होता ही नहीं है. यहां पर बता दें कि पिछले कई दिनों से बांग्लादेश की टिकटॉक स्टार आरोही मिम का भी प्राइवेट वीडियो वायरल है.