Home > मनोरंजन > कौन हैं पाकिस्तान की इंफ्लूएंसर अलीना आमिर, जिनका प्राइवेट वीडियो हुआ लीक; भारत में भी लोग तलाश रहे MMS

कौन हैं पाकिस्तान की इंफ्लूएंसर अलीना आमिर, जिनका प्राइवेट वीडियो हुआ लीक; भारत में भी लोग तलाश रहे MMS

Alina Aamir Leaked Video: सोशल मीडिया पर काफी मशहूर इन्फ्लुएंसर और टिकटॉकर अलीना आमिर (Alina Aamir) का 5 मिनट से अधिक का प्राइवेट वीडियो लीक होने का दावा किया जा रहा है.

By: JP Yadav | Last Updated: January 27, 2026 4:25:30 PM IST

Alina Aamir Leaked Video: सोशल मीडिया पर काफी मशहूर इन्फ्लुएंसर और टिकटॉकर अलीना आमिर (Alina Aamir) का 5 मिनट से अधिक का प्राइवेट वीडियो लीक होने का दावा किया जा रहा है.
Alina Aamir Leaked Video: सोशल मीडिया पर काफी मशहूर इन्फ्लुएंसर और टिकटॉकर अलीना आमिर (Alina Aamir) का 5 मिनट से अधिक का प्राइवेट वीडियो लीक होने का दावा किया जा रहा है.


Alina Aamir Leaked Video: पाकिस्तान की मशहूर इन्फ्लुएंसर और टिकटॉकर अलीना आमिर (Alina Aamir) एक बार फिर चर्चा में हैं. उनका 5 मिनट 24 सेकेंड का प्राइवेट वीडियो लीक (Alina Aamir 5 minut 24 second Leaked Video) हो गया है. इसके बाद से यह सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर वायरल है. अलीना आमिर का प्राइवेट वीडियो लीक होने को लेकर जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि किसी ने नहीं की है. सोशल मीडिया पर यूजर्स के बीच प्राइवेट वीडियो की खूब चर्चा हो रही है. 

You Might Be Interested In

 पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर अलीना आमिर आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी नई-नई रील्स शेयर करती रहती हैं. उनकी रील्स पर मिलियनों में व्यूज आते हैं. बॉलीवुड फिल्मों के डायलॉग पर भी उनको रील्स बनाते हुए देखा जाता है. अब सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर अलीना आमिर का एक 5 मिनट 24 सेकेंड का कथित प्राइवेट वीडियो लीक हो गया है.

वीडियो को बताया जा रहा बहुत ही आपत्तिजनक

दावा किया जा रहा है कि  अलीना आमिर यह प्राइवेट वीडियो बहुत ही आपत्तिजनक है. यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल है. यह भी दावा किया जा रहा है कि’ओरिजिनल MMS’ तक पहुंचने का वादा करने वाले मैसेज और लिंक है. हैरत की बात यह है कि इनमें से कई लिंक पर क्लिक करने से खतरनाक वेबसाइट्स खुल सकती हैं और ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा बढ़ जाता है. 

You Might Be Interested In

पंजाब की मुख्यमंत्री तक पहुंची शिकायत

सोशल मीडिया पर कथित प्राइवेड वीडियो को लेकर अब अलीना आमिर ने चुप्पी तोड़ी है. इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मैसेज के ज़रिए उन्होंने फेक वीडियो पोस्ट करने की निंदा की. इसके साथ ही उन्होंने लोगों से बिना वेरिफ़ाई किए वीडियो पोस्ट करना बंद करने के लिए है. अलीना आमिर ने पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज़ से डीपफेक वीडियो पोस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील भी की है.

साइबर एक्सपर्ट ने दी चेतावनी

उधर, साइबर एक्सपर्ट लगातार ऐसे वीडियोज को लेकर सोशल मीडिया यूजर को आगाह करते रहे हैं. साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का मानना है कि लीक या वायरल वीडियो का लिंक इस्तेमाल करना खतरनाक होता है. यहां पर क्लिक करने से यूज़र्स की पर्सनल जानकारी चुरा ली जाती है. इतना ही नहीं हैकर्स को बैंकिंग ऐप्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स तक एक्सेस मिल जाता है. ज़्यादातर मामलों में यूज़र्स ऐसी चीज़ के चक्कर में पैसे गंवा देते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कोई प्राइवेड वीडियो होता ही नहीं है.  यहां पर बता दें कि पिछले कई दिनों से बांग्लादेश की टिकटॉक स्टार आरोही मिम का भी प्राइवेट वीडियो वायरल है. 

You Might Be Interested In
Tags: Alina AamirAlina Aamir Leaked Videopakisatan girl Alina Aamir Leaked Video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
कौन हैं पाकिस्तान की इंफ्लूएंसर अलीना आमिर, जिनका प्राइवेट वीडियो हुआ लीक; भारत में भी लोग तलाश रहे MMS

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कौन हैं पाकिस्तान की इंफ्लूएंसर अलीना आमिर, जिनका प्राइवेट वीडियो हुआ लीक; भारत में भी लोग तलाश रहे MMS
कौन हैं पाकिस्तान की इंफ्लूएंसर अलीना आमिर, जिनका प्राइवेट वीडियो हुआ लीक; भारत में भी लोग तलाश रहे MMS
कौन हैं पाकिस्तान की इंफ्लूएंसर अलीना आमिर, जिनका प्राइवेट वीडियो हुआ लीक; भारत में भी लोग तलाश रहे MMS
कौन हैं पाकिस्तान की इंफ्लूएंसर अलीना आमिर, जिनका प्राइवेट वीडियो हुआ लीक; भारत में भी लोग तलाश रहे MMS