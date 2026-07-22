50-60 के दशक की वो अभिनेत्री, जिससे लोग आज हैं अनजान, मधुबाला जैसी एक्ट्रेस को दी थी टक्कर, जानिए कौन है वो

हम बात कर रहे हैं अपने दौर की मशहूर अदाकारा अमिता की बायोग्राफी की. अमिता का असली नाम कमर सुल्ताना था. उनका जन्म 11 अप्रैल 1940 को कोलकाता के एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसका नाता फिल्मों से था. उनके पिता अनवर सुल्तान और मां शकुंतला देवी दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे. मां खुद एक अभिनेत्री थी. एक वक्त मधुबाला जैसी एक्ट्रेसेस से उनकी तुलना होती थी, लेकिन आज उन्हें कोई नहीं जानता है और वो गुमनामी में जीवन बिता रही हैं.

मधुबाला की फैन थी ये एक्ट्रेस

अभिनेत्री अमिता बचपन से ही से अमिताभ और दिग्गज अभिनेत्री मधुबाला की बहुत बड़ी फैन थी. वे अक्सर आईने के सामने मधुबाला की एक्टिंग की नकल किया करती थी. उनके अभिनय के सफर की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने अपने स्कूल के एक नाटक में झांसी की रानी का किरदार निभाया और मंच पर कला का माहौल था. उनकी इस परफॉर्मेंस को मशहूर डायरेक्टर लेखराज भाकरे ने देखा और वे इस छोटी सी बच्ची के टैलेंट से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म ‘ठोकर’ में उन्हें एक छोटा सा रोल दे दिया. इस फिल्म में वे जयराज नाम से पर्दे पर नजर आई.

कब हुई फिल्मी करियर की शुरुआत?

बतौर लीड एक्ट्रेस अमिता के करियर की शुरुआत साल 1951 की धार्मिक फिल्म श्री चैतन्य महाप्रभु से हुई. इसके बाद साल 1956 में आई फिल्म शरीफ फरहाद में उन्हें अपनी पसंदीदा स्टार मधुबाला के साथ काम करने का मौका मिला. जहां वे मधुबाला की सहेली के रोल में थी. इसके बाद अमिता को मुख्य भूमिकाएं मिलने लगी और ‘वे जमाना’ और ‘हम सब चोर हैं’ जैसी फिल्मों में शम्मी कपूर और नलिनी जयवंत के साथ नजर आई. अमिता के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया साल 1957 में जब फिल्मस्तान स्टूडियो के मालिक तोलाराम जालान ने फिल्म ‘तुमसा नहीं देखा’ बनाई.

छोड़ दी फिल्मी दुनिया

साल 1968 में आई फिल्म ‘हसीना मान जाएगी’ के बाद अमिता ने फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया. फिल्मों से दूर होने के बाद उन्होंने शादी की और अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हो गई. आज वह 86 वर्ष की हैं.

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