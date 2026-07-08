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कौन हैं अभिनंदन लोढ़ा, जिनके पास रात 3 बजे आया अमिताभ बच्चन का फोन; बताना पड़ा- मैं यूपी से हूं

Abhinandan Lodha: दिग्गज सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में 15,000 स्क्वेयर फ़ीट ज़मीन का सौदा देर रात एक फ़ोन कॉल के ज़रिए 15 करोड़ रुपये में किया.

By: JP Yadav | Last Updated: July 8, 2026 10:36:14 AM IST

कौन हैं अभिनंदन लोढ़ा, जिनके पास रात 3 बजे आया अभिताभ बच्चन का फोन; बताना पड़ा- मैं यूपी से हूं
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Abhinandan Lodha: दिग्गज सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने अयोध्या (उत्तर प्रदेश) में जमीन खरीदी है. इसके साथ ही वह जमीन खरीदने वाले पहले सेलिब्रिटी बन गए हैं. जनवरी 2024 में यानी अमिताभ बच्चन ने राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही ‘द सरयू’ प्रोजेक्ट में 10,000 स्क्वेयर फ़ीट का अपना पहला प्लॉट खरीदा था. इस तरह बिग बी मंदिर वाले शहर अयोध्या में अपनी प्रॉपर्टी का दायरा बढ़ा रहे हैं. हाल ही में एक इवेंट में ‘द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा’ के फाउंडर और CMD अभिनंदन लोढ़ा ने बताया कि कैसे एक्टर ने अयोध्या में ज़मीन खरीदने के लिए उन्हें खुद फोन किया था?

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए अभिनंदन लोढ़ा ने बताया कि 2023 में जब वे ऑस्ट्रेलिया में थे उसी दौरान अमिताभ बच्चन ने उनसे संपर्क किया था. इसके बाद वहां उस समय सुबह के करीब 3 बज रहे थे. उन्होंने बताया कि कुछ मिस्ड कॉल आए थे और उसके बाद एक मैसेज आया जिसमें लिखा था- ‘यह अमिताभ बच्चन हैं, कृपया सुविधा होने पर वापस कॉल करें.’ यह मैसेज पढ़कर चौंक गया और सचमुच बिस्तर से खड़ा हो गया और उन्हें वापस कॉल किया.

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फोन पर अमिताभ बच्चन ने कहा- ‘अभिनंदन जी, मैं यूपी से हूं और मुझे अयोध्या जी में जमीन लेनी है.’ जवाब में मैंने उनसे कहा- ‘हम आपके लिए यह कर देंगे.’ यह पर बता दें कि दिग्गज एक्टर का होमटाउन उत्तर प्रदेश का प्रयागराज है. अभिनंदन ने याद करते हुए बताया कि कैसे अमिताभ बच्चन ने डील की कीमत तय की और एक दिन के अंदर पैसे भेज दिए. अभिनंदन लोढ़ा ने कहा- ‘मैंने जवाब दिया. मैं आपसे कीमत के बारे में कैसे बात कर सकता हूं?’ उन्होंने कहा कि वह 15,000 वर्ग फुट जगह खरीदना चाहते हैं और मैंने उनसे कहा कि इसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपये हो सकती है, और अगले ही दिन उन्होंने मुझे 15 करोड़ रुपये भेज दिए. 

अयोध्या में अमिताभ बच्चन की प्रॉपर्टीज

अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो का काफी विस्तार किया है. ‘द सरयू’ प्रोजेक्ट में अपनी पहली खरीद के बाद एक्टर ने राम मंदिर से मुश्किल से 10 किमी दूर अपने पिता के हरिवंश राय बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट के तहत 54,454 वर्ग फुट का एक बड़ा प्लॉट खरीदा. मार्च 2026 में उन्होंने तिहुरा माझा इलाके में 35 करोड़ रुपये की कीमत वाली 2.67 एकड़ ज़मीन का सौदा भी पक्का किया. यहां पर बता दें कि अमिताभ बच्चन के अलावा रणबीर कपूर के पास भी भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या (उत्तर प्रदेश) में जमीन का एक टुकड़ा है एक्टर ने अयोध्या में ‘द हाउस ऑफ़ अभिनंदन लोढ़ा’ (HoABL) के प्रीमियम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ‘द सरयू’ में ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदने के लिए निवेश किया है. 2,134 वर्ग फुट के इस इलाके के लिए सौदे की कीमत लगभग 3.31 करोड़ रुपये थी.

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कौन हैं अभिनंद लोढ़ा?

यहां पर बता दें कि अभिनंदन लोढ़ा  उद्यमी हैं. इसके साथ ही वह’द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा’ (House of Abhinandan Lodha) के चेयरमैन भी हैं. वर्ष 2020 में स्थापित यह कंपनी भारत में ‘ब्रांडेड लैंड’ (व्यवस्थित एवं सुरक्षित आवासीय भूखंड) का विकास करती है. यह एक एक जानी-मानी रियल एस्टेट कंपनी है. बहुत कम लोग जानते हैं कि अभिनंदन लोढ़ा मुंबई स्थित ‘लोढ़ा वेंचर्स’ के संस्थापक भी हैं. उनकी रियल एस्टेट कंपनी मुख्य रूप से भारत के सांस्कृतिक और प्रमुख शहरों जैसे अयोध्या, वृंदावन, शिमला, गोवा, और महाराष्ट्र में आवासीय भूखंड विकसित करने के लिए जानी जाती है.

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Tags: entertainment news
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