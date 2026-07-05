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Who Is Gauri Spratt’s Ex-Husband: तलाकशुदा हैं आमिर खान की तीसरी वाइफ Gauri, जानें कौन हैं उनके EX- Husband, क्या थी शादी टूटने की वजह?

Who Is Gauri Spratt's Ex-Husband: आमिर खान और गौरी स्प्रैट की आज रविवार 5 जुलाई को शादी हो गई है. इस बीच आइए जानते हैं उनके पहले पति और बेटे के बारे में....

By: Preeti Rajput | Published: July 5, 2026 3:24:11 PM IST

Aamir Khan-Gauri Spratt Net Worth
Aamir Khan-Gauri Spratt Net Worth


Who Is Gauri Spratt’s Ex-Husband: बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने 61 साल की उम्र में गौरी स्प्रैट से आज 5 जुलाई, रविवार को शादी कर ली है. एक्टर ने रीना दत्ता और किरण राव के साथ दो नाकाम शादियों के बाद एक बार फिर गर्लफ्रेंड गौरी से शादी कर ली है. दोनों ने पाली हिल वाले घर में शादी की रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए हैं. इस बीच आइए जानते हैं आमिर खान की तीसरी पत्नी गौरी के पहले पति कौन हैं?  गौरी स्प्रैट 48 साल की है, वह आमिर खान से पहले भी शादी कर चुकी हैं. गौरी का अपने पहली पती के साथ 10 साल से अधिक समय तक रिश्ता चला, लेकिन बाद में दोनों का तलाक हो गया. कपल का एक बेटा भी है. आइए जानते हैं उनके एक्स-हस्बैंड और बच्चे के बारे में हम सब कुछ जानते हैं.

कौन है गौरी का पहला पति? (Gauri Spratt’s Ex-Husband)

रिपोर्ट्स के अनुसार, गौरी स्प्रैट की पहली शादी कुणाल स्प्रैट के साथ हो थी. कुणाल स्प्रैट पेशे से एक मॉडल और एक्टर है. गौरी ने अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखा है. उनके पति के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है. पहले कपल के करीबी सोर्स के अनुसार, गौरी और कुणाल दोनों सोशलाइट थे और उन्हें कई इवेंट्स और फैशन गैदरिंग में एक साथ देखा जाता था. बता दें कि, गौरी एक क्रिएटिव कंस्लटेंट भी हैं. उनकी शादी दो क्रिएटिव और कला से जुडे लोगों का साथ मानी जाती थी.

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Who Is Gauri Spratt's Ex-Husband

कब हुई थी गौरी और कुणाल की शादी?

गौरी और कुणाल ने साल 2010 में शादी की थी. दोनों की शादी करीब 10 साल तक चली. शादी के कुछ सालो बाद 2019 में कपल ने क्विन स्प्रैट नाम के बेटे का अपनी लाइफ में स्वागत किया. गौरी और उनके एक्स हस्बैंड कुणाल दोनों सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है. हालांकि, महाराष्ट्र टाइम्स ने एक पुरानी तस्वीर शेयर की, जिसमें दावा किया गया कि यह एक्स-कपल की है.

गौरी स्प्रैट का बेटा क्वीन

गौरी स्प्रैट अपने बेटे को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखती हैं. उनके सात साल के बेटे की सिर्फ एक तस्वीर ही सार्वजनिक तौर पर सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब उनका बेटा करीब चार साल का था, तब 2023 में गौरी और उनके पति अलग हो गए थे. बताया जाता है कि दोनों का तलाक आपसी सहमति से हुआ था. अलग होने के बाद भी उन्होंने इस स्थिति को समझदारी से संभाला और अपने बेटे की परवरिश के साथ-साथ अपने-अपने करियर पर ध्यान दिया.

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सादगी के साथ गौरी और आमिर ने की शादी 

यह छोटी सी शादी आमिर खान और गौरी स्प्रैट के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत है. परिवार और करीबी दोस्तों के लिए एक प्राइवेट सेरेमनी चुनकर, कपल ने अपनी जिंदगी के सबसे बडे माइलस्टोन में से एक को सेलिब्रेट करते हुए सादगी पसंद की.

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Tags: aamir khanGauri Sprattkunal spratt
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