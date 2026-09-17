कौन हैं विजय वर्मा की ‘मिस्ट्री गर्ल’ आलिया कुरैशी? ‘लस्ट स्टोरीज 3’ की स्क्रीनिंग पर दिखी गजब की केमिस्ट्री, फिर उड़ीं लव स्टोरी की अफवाहें!

Who Is Vijay Varma Rumoured Girlfriend: बॉलीवुड के सबसे एलिजिबल बैचलर्स में शुमार और अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक्टर विजय वर्मा ने हाल ही में मटका किंग सीजन-2 इंट्रोड्यूस किया है. इसी के साथ, एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. एक्टर का नाम आलिया कुरैशी के साथ जोड़ा जा रहा है, जो फिल्म इंडस्ट्री का ही हिस्सा हैं. हाल ही में विजय वर्मा को मुंबई में ‘लस्ट स्टोरीज 3’ की स्क्रीनिंग में आलिया कुरैशी के साथ देखा गया, जिससे दोनों के डेटिंग की अफवाहों के बीच एक बार फिर सबका ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ. तमन्ना भाटिया के साथ ब्रेकअप की खबरों के बाद, दोनों को मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया गया था. पैपराजी ने आलिया कुरैशी को ‘मिस्ट्री गर्ल’ नाम दिया था.दोनों कार के अंदर खुलकर हंसते-मस्कराते नजर आए, लेकिन इंटरनेट पर अब यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या बी-टाउन में एक नई लव स्टोरी की शुरुआत हो चुकी है? आपको शायद आलिा कुरैशी जाना-पहचाना नाम न लगे लेकिन नए चेहरे की पहचान सीधे बॉलीवुड किंग शाहरुख खान से है. आइए जानते हैं कौन हैं विजय वर्मा की यह नई खास दोस्त आलिया कुरैशी.

डिनर डेट और पैपराजी के सामने हंसते-मुस्कुराते आए नजर

विजय वर्मा का नाम जब से ‘जवान’ एक्ट्रेस आलिया कुरैशी के साथ जुड़ा है, तभी से सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं. दोनों को कुछ समय पहले मुंबई के एक महंगे रेस्टोरेंट के बाहर दोनों को कैजुअल लुक में साथ देखा गया था. वीडियो में दोनों काफी रिलैक्स दिखे और कार के अंदर बैठकर हंसते हुए नजर आए. अब दोनों को एक साथ लस्ट स्टोरीज 3 की स्क्रीनिंग पर स्पॉट किया गया, जहां दोनों ने पैपराजी को फुल कॉन्फिडेंस के साथ पोज दिया. हालांकि दोनों की तरफ से अभी तक डेटिंग को लेकर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, लेकिन फैंस ने इसे बॉलीवुड की एक नई और प्यारी प्रेम कहानी के रूप में देखना शुरू कर दिया है.

कौन हैं आलिया कुरैशी?

आलिया कुरैशी सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन सिंगर, सॉन्गराइटर और प्रोड्यूसर भी हैं. इंस्टाग्राम पर ‘झल्लीवर्स’ (Jhalliverse) के नाम से उनका प्रोफाइल है, जहां उनके लाखों फैंस हैं. उन्होंने शाहरुख खान और एटली की सुपरहिट फिल्म ‘जवान’ में एसएसपी आजाद (एसएसपी विक्रम राठौड़) की गैंग की मेंबर ‘जानवी’ का किरदार निभाकर बड़ी पहचान बनाई थी. इसके अलावा वह अमेजन प्राइम वीडियो की चर्चित सीरीज ‘बैंडिश बैंडिट्स सीजन 2’ में अनन्या के रोल में नजर आ चुकी हैं और नेटफ्लिक्स पर खुशी कपूर की फिल्म ‘नादानियां’ में भी अहम भूमिका निभा चुकी हैं.

शाहरुख खान के साथ खास कनेक्शन, म्यूजिक का शौक

एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले आलिया संगीत की दुनिया का एक जाना-माना नाम थीं. उन्होंने साल 2018 में अपना पहला सिंगल ‘प्रिटी’ रिलीज किया था और ‘मुकद्दर’, ‘परए’ और ‘डोंट कम बैक’ जैसे कई बेहतरीन ट्रैक दिए हैं. एक इंटरव्यू में आिया ने शाहरुख खान के साथ काम करने के अपने एक्सपीरिएंस को याद करते हुए बताया था कि कैसे उन्होंने सेट पर शाहरुख के साथ पूल खेला, ‘छैया छैया’ गाने पर डांस किया और उनसे जिंदगी के फलसफे सीखे.

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