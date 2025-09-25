Who is Treesha Thosar : सिर्फ 6 साल की उम्र में जीता नेशनल अवॉर्ड – आखिर कौन है त्रिशा थोसर?
Who is Treesha Thosar : 6 साल की इस बच्ची ने फिल्म ‘नाल 2’ में दमदार एक्टिंग कर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता. मासूम अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाली त्रिशा भविष्य की उभरती स्टार बन चुकी हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: September 25, 2025 3:31:05 PM IST

Who is Treesha Thosar : भारतीय सिनेमा में हर साल कई नए चेहरे आते हैं, लेकिन कुछ कलाकार अपनी मासूमियत और एक्टिंग स्किल्स से दिलों में खास जगह बना लेते हैं. ऐसी ही एक प्रतिभा का नाम है त्रिशा थोसर (Treesha Thosar) जिन्होंने महज 6 साल की उम्र में वो कर दिखाया, जो बड़े-बड़े कलाकारों का सपना होता है. 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में त्रिशा ने इतिहास रचते हुए बेस्ट बाल कलाकार (Best Child Artist) का खिताब अपने नाम किया.

त्रिशा थोसर को ये पुरस्कार फिल्म ‘नाल 2’ में निभाए गए ‘चिमी’ (रेवती) के किरदार के लिए मिला. इस फिल्म में उनकी मासूमियत, सादगी और गहराई ने लोगों का दिल जीत लिया. वो इस साल की सबसे कम उम्र की अवॉर्ड विनर रहीं और इसी के साथ वो गोल्डन लोटस अवॉर्ड, एक प्रमाणपत्र और नकद पुरस्कार की भी हकदार बनीं.

मंच से लेकर बड़े पर्दे तक का सफर

त्रिशा का अभिनय में रुझान बहुत कम उम्र में ही नजर आने लगा था. उनके परिवार ने उनकी इस रुचि को पहचाना और उसे दिशा दी. थिएटर और एक्टिंग की शुरुआत करने वाली त्रिशा ने जल्द ही मराठी और हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी. वो अब तक महेश मांजरेकर और सिद्धार्थ जाधव जैसे दिग्गजों के साथ स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं.

उनकी एक और चर्चित फिल्म है ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’, जिसका निर्देशन महेश मांजरेकर ने किया है. इस फिल्म में त्रिशा के साथ एक्टर भार्गव जगताप भी नजर आएंगे.

View this post on Instagram

A post shared by Treesha thosar (@treesha.thosar02_official)

राष्ट्रपति से मिला पुरस्कार 

राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में जब त्रिशा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित किया गया, तो वो पल सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे मराठी सिनेमा के लिए गर्व का क्षण बन गया. अवॉर्ड मिलने के बाद त्रिशा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, “मुझे बहुत खुशी हुई, राष्ट्रपति महोदया ने मुझे बधाई दी।”

‘नाल 2’ की कहानी ने दिल छू लिया

निर्देशक सुधाकर रेड्डी यक्कंटी और निर्माता नागराज मंजुले की ये फिल्म साल 2018 में आई हिट फिल्म ‘नाल’ का सीक्वल है. ‘नाल 2’ की कहानी महाराष्ट्र के ग्रामीण जीवन पर बेस्ड है, जिसमें बचपन की भावनाएं, भाई-बहन का रिश्ता और पारिवारिक बंधन को बेहद कोमलता से पेश किया गया है.

Tags: 71st National AwardNational AwardTreesha ThosarTreesha Thosar child actor
