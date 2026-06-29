Home > मनोरंजन > इस OTT पर देख सकते हैं ‘आवारापन’, 19 साल बाद भी बरकरार है इमरान हाशमी की इस फिल्म का जादू, ‘आवरापन 2’ के टीजर से दर्शकों में उत्साह

इस OTT पर देख सकते हैं ‘आवारापन’, 19 साल बाद भी बरकरार है इमरान हाशमी की इस फिल्म का जादू, ‘आवरापन 2’ के टीजर से दर्शकों में उत्साह

2007 में इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन' रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों का खूब प्यार मिला था. आइये जानते हैं कि अगर अब आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो किस OTT पर देख सकते हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: June 29, 2026 2:11:33 PM IST

इस OTT पर देख सकते हैं 'आवारापन'
इस OTT पर देख सकते हैं 'आवारापन'


Awarapan on OTT: ‘आवारापन 2’ (Awarapan 2) के टीजर जारी होने के साथ ही इमरान हाशमी के फैंस काफी उत्साहित हैं. 19 साल पहले साल 2007 में आवारापन फिल्म रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था. 

हालांकि कुछ लोगों ने उस समय ये फिल्म नहीं देखी होगी या कुछ लोग अगर इसे फिर से देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है. आइये जानते हैं यह फिल्म किस OTT पर उपलब्ध है.

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इन OTT पर देख सकते हैं ‘आवारापन’

इमरान हाशमी और श्रिया सरन अभिनीत 2007 की मशहूर बॉलीवुड फिल्म ‘आवारापन’ फिलहाल नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.  इसके अलावा आप इस फिल्म को गूगल प्ले मूवीज़ पर किराए पर भी ले सकते हैं या खरीद सकते हैं. इमरान हाशमी की इस फिल्म को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था. इस फिल्म में इमरान ने गैंगस्टर शिवम पंडित का किरदार निभाया था. इस फिल्म का निर्देशन मोहित सूरी ने किया था. फिल्म को आलोचकों की सकारात्मक प्रशंसा मिली थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने ज्यादा कमाई नहीं की थी. 

‘आवारापन 2’ के टीजर से फैंस में उत्साह 

आवारापन को बॉलीवुड प्रशंसकों के बीच 19 साल पहले मिली लोकप्रियता के बाद, इमरान हाशमी आखिरकार शिवम पंडित के रूप में एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. फिल्म निर्माताओं ने 29 जून को आवारापन 2 का टीज़र जारी किया है. एक्शन, इमोशंस और पुरानी यादों से भरपूर इस टीज़र ने ऑनलाइन उत्साह जगा दिया है, और इमरान हाशमी के फैंस उनकी इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इन्तजार कर रहे हैं.

Tags: bollywoodemraan hashmientertainment
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