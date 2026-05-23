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जब डिप्रेशन से जूझ रहे थे विवेक ओबेरॉय, तब इस दिग्गज अभिनेता ने थामा था हाथ, दे डाले कई प्रोजेक्ट

Vivek Oberoi: बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय का करियर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है. एक बार वह डिप्रेशन में चले गए थे. तब उन्हें एक दिग्गज अभिनेता ने बचाया था. जानिए कौन है वो.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 23, 2026 4:20:37 PM IST

विवेक ओबेरॉय
विवेक ओबेरॉय


विवेक ओबेरॉय, बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेताओं में शुमार हैं. अभिनेता ने बताया था कि एक बार वह लाइफ में डिप्रेशन में चले गए थे. फिर एक मशहूर एक्टर ने उनका हाथ थामा और उन्हें कई प्रोजेक्ट दे डाले. आज भी विवेक ओबेरॉय उनके शुक्रगुजार हैं. चलिए जानते हैं उस एक्टर के बारे में.

कौन है वो एक्टर?

एक्टर विवेक ओबेरॉय के डिप्रेशन जैसे मुश्किल दौर में अक्षय कुमार ने उनकी सहायता की थी. और कई काम भी दिए थे. इस बात का खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू में किया था.

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जब डिप्रेशन के बारे में खोला राज

अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने मिर्ची प्लस के साथ एक इंटरव्यू में अपने डिप्रेशन की बात बताई थी.  उन्होंने कहा, ‘बैंड बाजी हुई थी मेरे करियर की. सुपरस्टार अक्षय कुमार ने एक दिन मुझे फोन किया और पूछा कहां है?’ मैंने कहा, ‘घर पे.’ इसके बाद उन्होंने पूछा, ‘क्या कर रहा है?’ मैंने कहा, ‘कुछ नहीं भाई, बहुत डिप्रेस्ड हूं.’ आधे घंटे बाद वह मेरे घर पर आता है.’ 

अक्षय कुमार ने सुनी समस्या

विवेक ओबेरॉय ने आगे बताया कि अक्षय कुमार ने उन्हें बैठने और अपने जीवन की समस्याओं के बारे में बात करने के लिए कहा. विवेक ने कहा, ‘उन्होंने मुझे अपनी भड़ास निकालने दी, मुझे अपनी परेशानियां बताने का मौका दिया.’ विवेक ओबेरॉय ने बताया, ‘उन्होंने कहा, ‘ये सब का तो मैं कुछ कर नहीं सकता, पर तुझे सकारात्मक मानसिकता के साथ करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि इतने सारे शो चल रहे हैं. तेरी इतने सारे ब्लॉकबस्टर गाने हो चुके हैं. मैं बहुत शूट कर रहा हूं. मैं इतने शो नहीं कर सकता तो वो तुझे डायवर्ट कर देता हूं. आप उन्हें करना शुरू करें. मेरे लिए जो भी पूछताछ आ रही है, मैं उन्हें आपके पास भेजूंगा.’

विवेक ओबेरॉय का वर्कफ्रंट

विवेक ओबेरॉय की आखिरी तेलुगु फिल्म राम चरण तेज के साथ ‘विनय विद्या रामा’ थी. वहीं अभिनेता की आगामी फिल्म ‘स्पिरिट’ है. इसका निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा ने किया है और इसमें प्रभास के साथ तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिका में हैं. एक्शन से भरपूर कहानी और दमदार कलाकारों की वजह से फिल्म पहले ही काफी चर्चा बटोर चुकी है. यह फिल्म 5 मार्च 2027 को रिलीज होने वाली है.

Tags: Vivek Oberoi
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