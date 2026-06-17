डायरेक्टर बोलते रहे ‘कट’, नहीं माना सुपरस्टार; एक्ट्रेस संग करता रहा हरकत, फिर अभिनेत्री ने बंद कमरे में…

मनोरंजन की दुनिया में अक्सर कई ऐसी फिल्में रिलीज होती हैं, जो अपने कुछ सीन्स की वजह से चर्चा में आ जाते हैं. ऐसी ही एक फिल्म 1980 में आई थी, जिसका नाम ‘प्रेम धर्म’ था. जिसमें विनोद खन्ना और डिंपल कपाड़िया मुख्य भूमिका में थे. शूटिंग के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ कि सब दंग रह गए. विनोद खन्ना, डिंपल कपाड़िया संग एक सीन की शूटिंग के दौरान इतना बेकाबू हो गए कि वह सीन कट बोलने के बाद भी नहीं रुके. जानिए पूरा किस्सा.

क्या है वो सीन?

फिल्म ‘प्रेम धर्म’ का निर्देशन महेश भट्ट ने किया था. फिल्म में विनोद खन्ना और डिंपल कपाड़िया के बीच एक सीन शूट किया जाना था. रिपोर्ट के अनुसार स्क्रिप्ट के तहत विनोद खन्ना को डिंपल कपाडिया को गले लगाना और किस करना था. फिर सीन शुरू हुआ, इसके बाद निर्देशक महेश भट्ट द्वारा ने सीन कट बोला लेकिन विनोद खन्ना, डिंपल को लगातार किस करते रहे. जब वह नहीं रुके तो डायरेक्टर को जोर-जोर से कट बोलना पड़ा. इस घटना को देख वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध हो गए थे.

घटना से सहम गईं थीं एक्ट्रेस

इस घटना के दौरान डिंपल कपाड़िया काफी हैरान हो गईं थी, क्योंकि उन्हें लगा कि विनोद खन्ना ऐसा क्यों कर रहे हैं. सीन के बाद अभिनेत्री इतना सहम गई थीं कि उन्होंने अपने आप को मेकअप रूम में बंद कर लिया था. साथ ही बहुत देर तक एक्ट्रेस ने किसी से बातचीत नहीं की. बाद में जब विनोद खन्ना को इसका एहसास हुआ तो वो भी शर्म से झुक गए थे.

निर्देशक ने माफी मांगने को कहा

डायरेक्टर महेश भट्ट ने कथित तौर पर विनोद खन्ना से इस मामले पर निजी तौर पर बात की. बताया जाता है कि फिल्म निर्माता ने अभिनेता से घटना का स्पष्टीकरण देने और डिंपल कपाडिया से माफी मांगने को कहा.

विनोद खन्ना अन्य विवादों में रहे

विनोद खन्ना हिंदी सिनेमा के सबसे करिश्माई सितारों में से एक थे, जो ‘अमर अकबर एंथोनी’, ‘कुर्बानी’, ‘मुकद्दर का सिकंदर’ और ‘दयावान’ जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते थे. हालांकि, उनके कुछ अंतरंग दृश्य वर्षों से विवादों में भी घिरे रहे. फिल्म ‘दयावान’ में माधुरी दीक्षित के साथ उनका किसिंग सीन दृश्य भी बॉलीवुड की गपशप में खूब चर्चा का विषय रहा.

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