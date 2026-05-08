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जब विजय ने ठुकराया CM बनने का रोल, बाद में वही फिल्म बन गई कल्ट क्लासिक; बॉलीवुड में भी हुई रिलीज

Vijay Thalapathy: थलापति विजय की पार्टी टीवीके तमिलनाडु विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. अब एक्टर के सीएम बनने को लेकर चर्चाएं तेज हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि विजय को एक बार सीएम फिल्म में सीएम का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 8, 2026 4:09:43 PM IST

विजय थलापति
विजय थलापति


थलपति विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेट्ट्री कज़गम (टीवीके) ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की. ​​4 मई, 2026 के नतीजों के बाद गठबंधन वार्ता और राजनीतिक बातचीत जारी है, और इस बात को लेकर अटकलें तेज हो रही हैं कि क्या विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे. अब यह तो समय बताएगा. एक्टर विजय को एक बार फिल्म में सीएम का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे करने से इंकार कर दिया था. फिर यही फिल्म किसी और अभिनेता ने की और वो सुपरहिट बन गई.

कौन सी है वो फिल्म?

एक फिल्म थी ‘मुधलवन’, जिसे विजय ने कथित तौर पर साइन करने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन अंततः ठुकरा दिया. बाद में यह फिल्म एक कल्ट क्लासिक बन गई, जो 1999 में रिलीज हुई थी. इस तमिल फिल्म का सह-निर्माण, सह-लेखन और निर्देशन शंकर ने किया था. इसमें अर्जुन, मनीषा कोइराला और रघुवरन ने मुख्य भूमिकाएं निभाईं, जबकि वदिवेलु और मणिवन्नन सहायक भूमिकाओं में नज़र आए. फिल्म में एआर रहमान द्वारा रचित पुरस्कार विजेता संगीत, केवी आनंद द्वारा छायांकन और सुजाता द्वारा लिखे गए संवाद शामिल थे.

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क्या है फिल्म की कहानी?

आपको बता दें कि इस राजनीतिक थ्रिलर में एक दिन के मुख्यमंत्री के सिद्धांत को दिखा गया था. एक्टर विजय को इस फिल्म में सीएम बनने का ऑप्शन दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था. इस फिल्म की कहानी एक टीवी पत्रकार, पुगाझेंडी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से अपना पहला साक्षात्कार करने का मौका मिलता है. पुगाझेंडी मुख्यमंत्री की निष्क्रियता से संबंधित विवादास्पद प्रश्न पूछता है, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री उसे एक दिन के लिए अपना कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनकर अपनी अनसुलझी समस्याओं का समाधान करने की चुनौती देता है. 

फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था

फिल्म को समीक्षकों से खूब सराहना मिली और यह व्यावसायिक रूप से भी बड़ी सफल रही, और 1999 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई. फिल्म सिनेमाघरों में 100 दिनों से अधिक चली. 

बॉलीवुड में बनी रीमेक

साल 2001 में इसी साउथ फिल्म की तर्ज पर बॉलीवुड में भी रीमेक बनी. इस फिल्म का नाम नायक था, जिसमें अनिल कपूर मुख्य भूमिका में थे.

Tags: entertainmentVijay Thalapathy
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