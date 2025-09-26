प्राइवेट पार्ट दिखाकर कहा-इसे छुओ; जब साजिद खान की गंदी हरकतों का शर्लिन चोपड़ा ने किया पर्दाफाश
शर्लिन चोपड़ा ने 2021 में खुलासा किया था कि फिल्ममेकर साजिद खान ने कैसे एक स्टोरी सुनाने के बहाने उन्हें घर बुलाया और उनके साथ बेहद गंदी हरकत की.

By: Kavita Rajput | Last Updated: September 26, 2025 9:59:49 AM IST

Sajid Khan Sherlyn Chopra Harrasment: 2018 में फिल्म इंडस्ट्री में हुए मीटू मूवमेंट में सबसे ज्यादा किसी सेलिब्रिटी पर इल्जाम लगे तो वो साजिद खान हैं. फिल्ममेकर साजिद खान (Sajid Khan) पर एक नहीं दर्जनों एक्ट्रेसेस ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे और उनका पर्दाफाश किया था. इन एक्ट्रेसेस में मॉडल शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra) का नाम भी शामिल है. शर्लिन ने 2021 में खुलासा किया था कि साजिद ने कैसे एक स्टोरी सुनाने के बहाने उन्हें घर बुलाया और उनके साथ बेहद गंदी हरकत की. 

साजिद ने दिखाया प्राइवेट पार्ट और बोला

शर्लिन ने कहा, 2005 में मुझे साजिद खान ने एक स्टोरी नरेशन के लिए अपने घर बुलाया था. मुझे नहीं पता था कि वो कितना घटिया शख्स है. मैं बड़े सपने लेकर उसके घर गई. स्टोरी नरेशन के दौरान उसने अपना प्राइवेट पार्ट बाहर निकाल लिया और मुझसे पूछा, क्या तुम इसे टच करना चाहोगी? तुम इसे 10 में से कितनी रेटिंग दोगी? क्या तुमने कभी इतना बड़ा प्राइवेट पार्ट देखा है? शर्लिन बोलीं-ये हरकत देखकर वो सन्न रह गईं. मैंने उसे बताया कि कुछ दिन पहले ही मेरे पिता का निधन हुआ है और मैं अभी इन सब बातों के लिए बिलकुल रेडी नहीं हूं, आप मेरे साथ क्या बेहुदा मजाक कर रहे हैं. मगर साजिद खान नहीं माना, वो बस ये कहता रहा कि मेरा प्राइवेट पार्ट टच करो.

शर्लिन बोलीं-मुझसे गलती हुई कि…

शर्लिन ने आगे कहा, तब मेरी उम्र उस वक्त 19-20 साल रही होगी, मुझे लगा था कि वो इतनी कम उम्र में पिता को खोने की बात सुनकर मुझे सहानुभुति देगा लेकिन उसे बस अपना प्राइवेट पार्ट दिखाने की पड़ी थी. मैं बिलकुल नहीं समझ पा रही थी कि किसके पास जाऊं, किससे इसकी शिकायत करूं.मुझे लगा था कि साजिद इतना बड़ा फिल्ममेकर है, बहन फराह खान का इंडस्ट्री में कितना नाम है, मैंने सोचा इनसे जुड़ा जाए, अच्छा काम किया जाए इसलिए मैं साजिद के घर जाने को राजी हो गई लेकिन वहां पहुंचकर मुझे बहुत धक्का लगा. बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी गलती थी कि मुझे उसके घर नहीं जाना चाहिए थे लेकिन जब मीटू मूवमेंट में कई अन्य एक्ट्रेसेस ने अपनी आपबीती सुनाई तो मुझे एहसास हुआ कि साजिद कई अन्य लड़कियों के साथ घर बुलाकर ऐसी हरकत कर चुका है और इसे सजा मिलनी ही चाहिए.

शर्लिन ने की थी पुलिस में शिकायत

शर्लिन ने इस मामले में पुलिस में साजिद खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. इसके अलावा जब साजिद बतौर कंटेस्टेंट बिग बॉस 16 में आए तब भी शर्लिन ने उन्हें शो से निकालने की मांग की थी.

