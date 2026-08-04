जब किशोर कुमार के गाने को सुन फफक कर रो पड़े संगीतकार शंकर, स्टूडियो में छा गया सन्नाटा; कौन सा था वो गाना?

बॉलीवुड की दुनिया में एक ऐसा गाना आया था, जिसने दिग्गज संगीतकार शंकर की आंखों में आंसू ला दिया था. और इस गाने को आवाज दे रहे थे किशोर कुमा. आखिर उस दिन स्टूडियो के अंदर ऐसा क्या हो गया था, जिसने इतने बड़े संगीतकार की आंखों में आंसू ला दिए.चलिए जानते हैं उस सॉन्ग के पीछे की रोचक कहानी के बारे में.

कौन सा है वो गाना?

साल 1971 में राज कुमार, हेमा मालिनी और विनोद मेहरा अभिनीत फिल्म ‘लाल पत्थर’ रिलीज हुई थी. इस फिल्म का एक गाना था, जिसके संगीत की कमान शंकर जयकिशन की जोड़ी को सौंपा गया. एक दिन शंकर जी नेदेव कोहली नाम के एक नए गीतकार को आजमाने के लिए एक सिचुएशन दी और कहा मैं लंच करके आ रहा हूं इस पर गाना लिखकर रखना. बताया जाता है कि देव कोहली परेशान हो गए. लेकिन कुछ देर बाद उनके जहन से कुछ जादुई बोल फूट पड़े, वो था ‘गीत गाता हूं मैं, गुनगुनाता हूं मैं’. जब शंकर जी ने लौटकर यह शब्द सुने तो वह खुशी से झूम उठे.

किशोर कुमार ने बांधा समां

गाने के बोल लिखे जाने के बाद इसे गाने की जिम्मेदारी किशोर कुमार को सौंपा गया. शंकर जी ने किशोर दा से कहा, किशोर दा इस गाने की एक लाइन है. ‘मैंने हंसने का वादा किया था कभी’ मैं चाहता हूं कि आप इस वादा शब्द पर अपनी आवाज पूरी ताकत से उठाओ. एकदम हाई पिच पर सबको लगा किशोर दा तुरंत हामी भर देंगे. लेकिन किशोर कुमार कुछ सेकंड सोचने के बाद बड़ी नजाकत से बोले, ‘शंकर जी, गाना मैं बिल्कुल वैसे ही गाऊंगा.’ क्या मैं इस वादा शब्द को अपने तरीके से गा सकता हूं? मैं यहां आवाज उठाऊंगा नहीं बल्कि अपनी आवाज इतनी धीमी कर दूंगा जैसे वह दर्द से टूट रही हो. पूरे स्टूडियो में सन्नाटा छा गया.

शंकर जी ने क्या कहा?

शंकर जी का डिसीजन कोई सिंगर बदल दे यह आसान नहीं था. लेकिन शंकर जी ने भरोसा दिखाते हुए कहा, ठीक है किशोर दा एक टेक लेकर देखते हैं. किशोर दा माइक के करीब आए, रेड लाइट ऑन हुई और जब वह लाइन आई, मैंने हंसने का वादा, तो किशोर दा ने उस एक शब्द को इतनी मासूमियत और इतनी टूटती हुई आवाज में गाया जैसे वह सच में अपने किसी बहुत पुराने अधूरे वादे का दर्द महसूस कर रहे हो. इस गाने में वो सिर्फ गा नहीं रहे थे. अपनी रूह निकालकर उस माइक में डाल रहे थे और फिर रिकॉर्डिंग खत्म हुई. किशोर दा हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बाहर आए लेकिन सामने का नजारा देखकर उनके अपने कदम ठिठक गए. शंकर जी की आंखें नम थी. उन्होंने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर किशोर दा को गले लगा लिया और सिर्फ इतना कहा किशोर दा आपने आज इस वादा शब्द में, जो एहसास भर दिया है ना मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा.

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