सलमान खान ने ‘ये’ क्या कर डाला, रात के अंधेरे में भाईजान का दे दना दान… नजारा देखने के लिए जुटे फैन्स

वीडियो में देखा जा सकता है कि चारों तरफ अंधेरा है, बस लाइटें जल रही है लेकिन फिर भी सलमान खान आराम से बल्लेबाजी कर रहे हैं. वह गेंद को ध्यान से देखते हैं और फिर शॉट लगाते हैं. उनके कुछ शॉट ऐसे लगते हैं जैसे वह अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हों. वह बहुत शांत और आसान तरीके से खेलते हैं, जिससे लगता है कि वह खेल का आनंद ले रहे हैं, न कि किसी दबाव में हैं. यह क्रिकेट खेल बहुत ही साधारण तरीके से खेला जा रहा है.
दोस्तों के साथ ही थी मस्ती
मैदान पर लगा मजेदार शॉट्स
इस वीडियो में सबसे खास बात यह है कि सलमान खान बिना किसी तैयारी के भी अच्छे शॉट खेलते नजर आते हैं. वह गेंद को सही समय पर हिट करते हैं और खेल का पूरा मजा लेते हैं. यह वीडियो भले ही पुराना हो, लेकिन यह दिखाता है कि बड़े सितारे भी अपने खाली समय में आम लोगों की तरह खेल और मस्ती करना पसंद करते हैं.
ये भी पढ़ें:-कभी चाय बेचते था ये एक्टर, श्मशान में घायल अवस्था में मिली महिला ने बदली किस्मत, जानिए कौन है वो