सलमान खान ने ‘ये’ क्या कर डाला, रात के अंधेरे में भाईजान का दे दना दान… नजारा देखने के लिए जुटे फैन्स

दोस्तों के साथ ही थी मस्ती

सलमान खान अपने दोस्तों के साथ मिलकर हंसी-मजाक में खेल रहे हैं. यहां कोई बड़ा मैदान, कैमरों का दबाव नहीं है. सिर्फ दोस्त हैं और एक हल्की फुल्की भीड़. वीडियो से यह भी पता चलता है कि सलमान खान को खेलना पसंद है. जिस तरह से वह शॉट्स लगा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वह पहले भी क्रिकेट खेला करते होंगे. साथ ही वह अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखते हैं. वह अक्सर बाहर की एक्टिविटीज और खेल-कूद में हिस्सा लेते हैं, जिससे वह हमेशा फिट रहते हैं.

मैदान पर लगा मजेदार शॉट्स

इस वीडियो में सबसे खास बात यह है कि सलमान खान बिना किसी तैयारी के भी अच्छे शॉट खेलते नजर आते हैं. वह गेंद को सही समय पर हिट करते हैं और खेल का पूरा मजा लेते हैं. यह वीडियो भले ही पुराना हो, लेकिन यह दिखाता है कि बड़े सितारे भी अपने खाली समय में आम लोगों की तरह खेल और मस्ती करना पसंद करते हैं.

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