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सलमान खान ने ‘ये’ क्या कर डाला, रात के अंधेरे में भाईजान का दे दना दान… नजारा देखने के लिए जुटे फैन्स

Salman Khan Cricket Video: सलमान खान का एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें वे रात के समय अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं. सलमान आराम से बल्लेबाजी करते और खेल का मजा लेते दिखाई दे रहे हैं.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 16, 2026 3:55:00 PM IST

जब सलमान खान ने खेला क्रिकेट.
जब सलमान खान ने खेला क्रिकेट.


Salman Khan Cricket Video: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) को आज कौन नहीं जानता है. सलमान फिल्मों के मैदान पर तो एक्टिव हैं ही साथ ही वह क्रिकेट खेलने में भी माहिर हैं. उनका एक पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें वह रात के समय अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो किसी बड़े स्टेडियम या मैच का नहीं है, बल्कि एक खुले मैदान का है. जिसमें सलमान क्रिकेट खेलते दिखाई दे रहे थे. यह वीडियो सालों पुराना है. लेकिन आज भी देखने लायक है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि चारों तरफ अंधेरा है, बस लाइटें जल रही है  लेकिन फिर भी सलमान खान आराम से बल्लेबाजी कर रहे हैं. वह गेंद को ध्यान से देखते हैं और फिर शॉट लगाते हैं. उनके कुछ शॉट ऐसे लगते हैं जैसे वह अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हों. वह बहुत शांत और आसान तरीके से खेलते हैं, जिससे लगता है कि वह खेल का आनंद ले रहे हैं, न कि किसी दबाव में हैं. यह क्रिकेट खेल बहुत ही साधारण तरीके से खेला जा रहा है.

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दोस्तों के साथ ही थी मस्ती

सलमान खान अपने दोस्तों के साथ मिलकर हंसी-मजाक में खेल रहे हैं. यहां कोई बड़ा मैदान, कैमरों का दबाव नहीं है. सिर्फ दोस्त हैं और एक हल्की फुल्की भीड़. वीडियो से यह भी पता चलता है कि सलमान खान को खेलना पसंद है. जिस तरह से वह शॉट्स लगा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वह पहले भी क्रिकेट खेला करते होंगे. साथ ही वह अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखते हैं. वह अक्सर बाहर की एक्टिविटीज और खेल-कूद में हिस्सा लेते हैं, जिससे वह हमेशा फिट रहते हैं.

मैदान पर लगा मजेदार शॉट्स

इस वीडियो में सबसे खास बात यह है कि सलमान खान बिना किसी तैयारी के भी अच्छे शॉट खेलते नजर आते हैं. वह गेंद को सही समय पर हिट करते हैं और खेल का पूरा मजा लेते हैं. यह वीडियो भले ही पुराना हो, लेकिन यह दिखाता है कि बड़े सितारे भी अपने खाली समय में आम लोगों की तरह खेल और मस्ती करना पसंद करते हैं.

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Tags: salman khan
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