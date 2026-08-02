जब बीच रिकॉर्डिंग रोने लगे रफी साहब! भारत-चीन युद्ध पर बना वो गाना, जिसे गाते-गाते मोहम्मद रफी लेने लगे थे सिसकियां

संगीत के जादूगर मोहम्मद रफी जिस भाव पर आधारित गाना गाते थे, सुनने वाला उसी भाव को महसूस करने लगता है, लेकिन एक बार तो ये जादू खुद उन पर ही चल गया.

रफी साहब फिल्म ‘हकीकत’ के लिए एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, कि बीच में ही रुककर वो जोर-जोर से सिसकियां लेने लगे. इस इमोशनल स्टोरी को सुनकर आप भी आंसू रोक नहीं पाएंगे.

क्यों रोने लगे रफी साहब

साल 1964 में आई फिल्म ‘हकीकत’ (Haqeeqat) में एक गाना है: ‘होके मजबूर मुझे उसने भुलाया तो होगा’ (Hoke Majboor Usne Bulaya). इस गाने को मोहम्मद रफी और मन्ना डे ने आवाज दी थी, लेकिन रिकॉर्डिंग के बीच में ही रफी साहब रुक गए और सिसकियां लेने लगे. इस गाने के बोल कैफी आजमी साहब ने इसके बोल लिखे थे और धुन तैयार की थी मदन मोहन ने. दरअसल, गाने के बोल इतने इमोशनल थे कि रिहर्सल के समय मोहम्मद रफी धीरे-धीरे इससे जुड़ते जा रहे थे. फिर रिकॉर्डिंग के दौरान उनके सब्र का बांध टूट गया और वो काफी इमोशनल होकर रोने ही लगे.

भारत-चीन युद्ध पर बना है गाना

बता दें कि गाना पूरा होने के बाद रफी साहब मन्ना डे के गले लगकर खूब रोए. इस गाने में सैनिकों की विरह, कर्तव्य, देशभक्ति और अनकही मोहब्बत साफ दिखाई देती है. सैनिक सरहद पर तैनात होकर अपनी प्रेमिका या पत्नी को याद कर रहे हैं. यह गाना भारत-चीन युद्ध (1962) की पृष्ठभूमि पर आधारित है. इस गाने के बोल ऐसे हैं जो हर सैनिक के दुःख-दर्द को बयां करते हैं.

चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म, 1962 के भारत-चीन युद्ध और लद्दाख के प्रसिद्ध रेजांग ला की लड़ाई की सच्ची और मार्मिक घटनाओं पर आधारित एक महान देशभक्तिपूर्ण कहानी है. इस फिल्म में बलराज साहनी और धर्मेंद्र जैसे कलाकारों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं.