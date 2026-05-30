महेश भट्ट की दूसरी शादी का अनसुना सच, पूजा ने तोड़ी चुप्पी, पिता के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर की बात

Pooja Bhatt with Stepmother Relation: हाल ही में पूजा भट्ट ने एक ऐसा खुलासा किया है, जो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे. पूजा भट्ट ने अपने पिता महेश भट्ट और उनकी पहली पत्नी यानी पूजा भट्ट की मां किरण भट्ट की शादी खत्म करने के फैसले पर बातचीत की. बता दें कि पूजा भट्ट, महेश भट्ट और उनकी पहली पत्नी किरण भट्ट की बड़ी बेटी हैं. उनका एक भाई है, जिसका नाम राहुल भट्ट है. हालांकि उन दोनों ने बाद में शादी खत्म कर दी. महेश भट्ट ने अभिनेत्री सोनी राजदान से शादी की, जिनसे उनकी दो बेटियां हैं. एक आलिया और दूसरी शाहीन हैं.

पिता के फैसले का सम्मान करती हैं पूजा

एक इंटरव्यू में पूजा भट्ट ने कहा कि वह अपने पिता के फैसले का सम्मान करती हैं. उनके मुताबिक, अगर किसी इंसान की भावनाएं बदल जाती हैं, तो उसे ईमानदारी से अपनी जिंदगी के बारे में फैसला लेने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि वह ऐसे पिता को पसंद करेंगी जो सच बोलकर अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहे, बजाय इसके कि सिर्फ समाज को दिखाने के लिए एक रिश्ते में बना रहे और बाहर दूसरे रिश्ते रखे.

1986 में महेश भट्ट ने बदला था धर्म

पूजा ने ये भी बताया कि महेश भट्ट ने सोनी राजदान से शादी करने के लिए 1986 में इस्लाम धर्म अपना लिया था. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उस समय उन्होंने अपनी पहली पत्नी किरण भट्ट को तलाक नहीं दिया था. हालांकि, दूसरी शादी के बाद भी महेश भट्ट ने अपनी पहली पत्नी और बच्चों से रिश्ता नहीं तोड़ा और उनकी जिम्मेदारियां निभाते रहे. पूजा ने बताया कि महेश भट्ट, जिसका हाथ एक बार थाम लेते हैं, उसका साथ निभाने की पूरी कोशिश करते हैं. ये नियम उनके परिवार के साथ ही उनके साथ काम करने वाले लोगों और उन कलाकारों पर भी लागू होते हैं.

पूजा ने कब की सौतेली मां से बात

पूजा ने ये भी बताया कि उन्हें अपनी सौतेली मां सोनी राजदान के साथ खुलकर बात करने का मौका फिल्म ‘लव अफेयर’ के दौरान मिला था. लव अफेयर फिल्म को सोनी राजदान निर्देशित करने वाली थीं. हालांकि बाद में ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी. इसी दौरान दोनों के बीच अच्छी बातचीत हुई और उन्होंने एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझा. पूजा ने अपनी दूसरी मां सोनी राजदान से कहा था कि उन्हें इस शादी के लिए खुद को दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है. पूजा का मानना है कि जिंदगी और रिश्ते हमेशा आसान नहीं होते. इसके कारण किसी एक व्यक्ति को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है.

साथ में मनाते हैं छुट्टी

पूजा ने कहा कि जब वो अपने माता-पिता को देखती हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि ‘प्यार का स्वरूप’ बदल गया है. पूजा ने कहा कि आज सोनी के साथ उनकी गहरी दोस्ती है. वो शाहीन और आलिया को अपने एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा मानती हैं. उन्होंने कहा कि कुछ सालों से हर कोई अपनी जिंदगी में बिज़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद वे सब व्यस्त हैं. इसके बावजूद भी वे सब छुट्टियों और खास मौकों पर एक-दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं.