जब वेलकम फिल्म में अपने रोल के लिए नाना पाटेकर ने खिलवाई मां की कसम, फिर…खुद एक्टर ने कही थी ये बात

नाना पाटकेर हिंदी सिनेमा के जाने-माने अभिनेताओं में शुमार हैं. एक्टर लगभग चार दशक से बॉलीवुड में एक्टिव हैं. साल 2007 में अनीस बज्मी द्वारा निर्देशित फिल्म ‘वेलकम’ में नाना पाटेकर ने उदय शेट्टी की भूमिका निभाई थी. इस फिल्म में अपने रोल को लेकर एक दिलचस्प किस्सा अभिनेता ने साझा किया था. जानिए वो बात.

जब अपने रोल के लिए खिलवाई मां की कसम

अभिनेता नाना पाटेकर ने लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में वेलकम फिल्म से जुड़ा किस्सा बताया था. उन्होंने बताया कि जब उन्हें रोल ऑफर हुआ तो अभिनेता ने बताया, ‘मैंने कहा यार यह रोल मैं करूं. हां नाना जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. मैंने कहा मां की कसम खाकर बोलो कि मैं अच्छा करूंगा. तो उसके समझ में नहीं आ रहा कि मैं यह क्या बोल रहा हूं? मैंने कहा मां की कसम खाके

बोलो. मुझे ये रोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फिर उसने बोला मां की कसम करना चाहिए. इसपर मैंने कहा करता हूं चलो.’

बिना अनिल कपूर के ये रोल अधूरा था

इस फिल्म में नाना पाटेकर के साथ अनिल कपूर और अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में थे. नाना पाटेकर ने आगे कहा, ‘मेरा रोल बिना अनिल कपूर के असंभव था. क्योंकि दोनों एक-दूसरे के बिना अधूरे थे.’

एक नजर नाना पाटेकर के करियर पर

नाना पाटेकर ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत साल 1978 में आई फिल्म ‘गमन’ से की थी. हालांकि, उन्हें असली पहचान 1989 की फिल्म ‘परिंदा’ में निभाए गए खलनायक ‘अन्ना’ के किरदार से मिली, जिसने उन्हें इंडस्ट्री के दमदार अभिनेताओं की सूची में शामिल कर दिया. इसके बाद उन्होंने ‘क्रांतिवीर’, ‘अग्निसाक्षी’, ‘वजूद’, ‘अब तक छप्पन’ और ‘राजनीति’ जैसी कई शानदार फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता.

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