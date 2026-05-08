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आज भी जोश जगा देते हैं इस गीतकार के गाने! मनोज कुमार की जिद ने बदल दी थी किस्मत, कहा ‘तुम नहीं तो फिल्म नहीं’

प्रेम धवन ने कई मशहूर गानों की संगीत रचना की है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अपनी जिंदगी में एक बार वो बहुत बड़ा मौका खुद ही ठुकराने वाले थे. एक्टर मनोज कुमार की जिद पर उन्होंने हां की, जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी.

By: Shivangi Shukla | Published: May 8, 2026 12:38:52 PM IST

मनोज कुमार की जिद ने बदल दी थी किस्मत
मनोज कुमार की जिद ने बदल दी थी किस्मत


भारतीय सिनेमा में कई ऐसे गीतों की रचना हुई है, जो आज भी देश के हर नागरिक के मन  से भर देते हैं. ‘मेरा रंग दे बसंती चोला’ भी एक ऐसा ही गीत है, जिसका संगीत दिया था प्रेम धवन ने.

प्रेम धवन ने ऐसे कई मशहूर गानों की संगीत रचना की है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अपनी जिंदगी में एक बार वो बहुत बड़ा मौका खुद ही ठुकराने वाले थे, लेकिन अपने दोस्त और बेहतरीन एक्टर मनोज कुमार की जिद पर उन्होंने हां की, जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी. 

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मनोज कुमार की जिद ने बदल दिया करियर 

मनोज कुमार और प्रेम धवन काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे. मनोज कुमार जब शहीद फिल्म के लिए उनके पास गए और उनसे फिल्म के गानों के लिए संगीत देने की बात कही, तो प्रेम धवन ने साफ इनकार कर दिया. उनका मानना था कि वह एक अच्छे गीतकार हैं और उन्हें उसी काम पर ध्यान देना चाहिए. लेकिन, मनोज कुमार जिद पर अड़ गए और कहा कि अगर प्रेम फिल्म में संगीत नहीं देंगे, तो वह फिल्म ही नहीं बनाएंगे. आखिरकार उनकी जिद के आगे प्रेम धवन को झुकना पड़ा. फिल्म ‘शहीद’ के गीत और संगीत ने इतिहास रच दिया. ये गीत लोगों के दिलों में बस गए. ‘ए वतन, ए वतन’ और ‘मेरा रंग दे बसंती चोला’ जैसे गीत आज भी देशभक्ति के प्रतीक माने जाते हैं.

बचपन से ही देशभक्त थे प्रेम धवन

प्रेम धवन का जन्म हरियाणा के अंबाला में हुआ था और वे बचपन से ही देशभक्त थे. पढ़ाई के दौरान ही वह कई सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े हुए थे, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना और मजबूत हुई. फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1946 में की थी. उन्होंने फिल्म ‘आज और कल’ में एक संगीतकार के सहायक के रूप में काम करना शुरू किया था. इसके बाद वह मुंबई आए और इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन से जुड़ गए. यहां उन्हें फिल्म ‘धरती के लाल’ से बतौर गीतकार अपने करियर की शुरुआत करने का मौका मिला. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे, जिनमें ‘आराम’, ‘तराना’, ‘आसमान’, ‘काबुलीवाला’, ‘एक फूल दो माली’ और ‘पूरब और पश्चिम’ जैसी फिल्में शामिल हैं. उनके गीतों में सादगी और गहराई होती थी, जो सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचती थी.

भारत सरकार ने प्रेम  धवन को 1970 में पद्म श्री से सम्मानित किया. इसके बाद 1971 में उन्हें फिल्म ‘नानक दुखिया सब संसार’ के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला. 

Tags: bollywoodentertainment
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