Anil Kapoor के कहने पर Madhuri Dixit ने ठुकरा दी थी इतनी बड़ी Superhit Film! पड़ा था खूब पछताना और मलती रह गई थी हाथ

जब अनिल कपूर के एक बार कहते ही माधुरी दीक्षित ने ठुकरा दी थी फिल्म, लेकिन बाद में पड़ा खूब पछताना। हम बात कर रहे हैं साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म दूध का कर्ज जो अपने दौर की हिट फिल्म में से एक है। आईये जानते हैं पूरा किस्स।

Published By: chhaya sharma
Published: September 2, 2025 16:45:32 IST

Bollywood Gossips: बॉलीवुड के गलियारों में कई किस्से ऐसी है, जिसे सुन आप हैरान रह जाएंगे, जैसे कई बड़े एक्टर और एक्ट्रेस ने ऐसी फिल्मों के ऑफर ठुकराए हैं, जो रिलीज होने के बाद सुपरहिट रही और बड़े फिल्मी सितारे अपने हाथ मलते रह गए। ऐसा ही एक किस्सा आज हम आपको बताने वाले हैं। साल 1990 में रिलीज हुई एक फिल्म में सबसे पहले माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) को कास्ट किया गया था, लेकिन एक्ट्रेस ने उस फिल्म करने से मना कर दिया था।

दरअसल, जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है दूध का कर्ज (Doodh Ka Karz), जो एक इमोशनल ड्रामा फिल्म थी और थिएटर पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में डायरेक्ट की पहली पसंद माधुरी दीक्षित  (Madhuri Dixit) थी। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल कपूर के कहने पर उन्हें इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन दिनों अनिल कपूर (Anil Kapoor) और जैकी श्रॉफ के बीच कुछ अनबन चल रही थी, जिसकी वजह से दोनों में बातचीत नहीं हो रही थी। वहीं जैसे ही अनिल कपूर को पता चला की माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff ) के साथ काम करने वाली है, तो उन्होंने माधुरी दीक्षित को उनकी फिल्म में काम करने से मना कर दिया और एक्ट्रेस ने उनकी बात  भी मानी थी। इसके बाद फिल्म निर्माताओं ने माधुरी दीक्षित की जगह इस फिल्म के लिए नीलम को कास्ट किया था और माधुरी के बिना भी ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आई। 

फिल्म दूध का कर्ज (Doodh Ka Karz) में नीलम ( Neelam) के साथ जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff ) लीड रोल में थे और दोनों की जोड़ी को पर्दें पर काफी ज्यादा पसंद किया गया था। वहीं अमरीश पुरी इस फिल्म में खलनायक का किरदार निभाते नजर आए थे। इसके अलावा अरुणा ईरानी और गुलशन ग्रोवर  ने भी इस फिल्म में अपनी अदाकारी का जादू दिखाया था। फिल्म “दूध का कर्ज” ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी और फिल्म ही नहीं बल्कि फिल्म के गाने भी काफी ज्यादा हिट हुए थे।

