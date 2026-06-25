एक्ट्रेस बिंदू ने पान थूककर बिग बी की शर्ट कर दी थी खराब, अमिताभ बच्चन ने दिया था ऐसा रिएक्शन, बिंदू भी रह गई थीं हैरान

1970 के दशक में अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों में बनारसी बाबू के रूप में उनका स्वैग से पान चबाने का अवतार आम था. लेकिन एक बार बिग बी के सामने खुद ऐसी स्थिति आ गयी जब बिंदू ने उनकी शर्ट पर पान थूक दिया था.

हाल ही में एक इंटरव्यू में, दिग्गज अभिनेत्री बिंदू ने इस घटना को याद करते हुए बताया कि जब उनका पान अमिताभ की कमीज पर गिरा तो उन्हें काफी शर्मिंदगी हुई थी.

वेटेरन एक्ट्रेस बिंदू ने शेयर किया दिलचस्प किस्सा

विकी लालवानी से बातचीत में बिंदू ने बताया कि यह घटना ऋषिकेश में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी, जब पूरी टीम देहरादून में डिनर के लिए इकट्ठा हुई थी. वापस आते समय, बिंदू गाड़ी में बैठकर पान का आनंद ले रही थीं, जबकि अमिताभ बच्चन गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठे हुए थे. उन्होंने घटना को याद करते हुए कहा, “मुझे आज भी याद है कि लौटते समय मैंने पान खाया था. मैं इस तरह बैठी थी कि हवा सीधे मेरे चेहरे पर लग रही थी और हम सब अपनी-अपनी कार की खिड़कियां खोलकर गाड़ी चला रहे थे. मैंने पान थूकने के लिए खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और जैसे ही मैंने थूका, सारा पान अमिताभ की कमीज पर गिर गया. मैं बहुत शर्मिंदा हुई और मैंने बार-बार माफी मांगी.”

उन्होंने अमिताभ बच्चन का रिएक्शन बताते हुए कहा कि उन्हें इस घटना से कोई आपत्ति नहीं हुई और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद कई दिनों तक वे उनका मजाक उड़ाते रहे. उन्होंने हँसते हुए कहा, “वे मेरा मजाक उड़ाते और इस पर हंसते थे.”

अमिताभ और बिंदू ने कई फिल्मों में किया है साथ में काम

अमिताभ बच्चन और बिंदू ने कई फिल्मों में साथ काम किया है. उनकी सबसे यादगार फिल्मों में से एक ‘अभिमान’ थी, जिसमें बिंदू ने उनकी करीबी विश्वासपात्र की भूमिका निभाई थी, जब उनके किरदार की शादी टूटने की कगार पर थी. यह बिंदू की उन कुछ भूमिकाओं में से एक थी जिसमें उन्होंने वैम्प का किरदार नहीं निभाया.

बता दें कि बिंदु 2008 के बाद से फिल्मों में नजर नहीं आई हैं. उनकी आखिरी यादगार भूमिका फराह खान की फिल्म ‘मैं हूं ना’ में थी, जहां उन्होंने एक हिंदी प्रोफेसर का किरदार निभाया था. उन्होंने मुख्य रूप से 1970 और 1980 के दशक की कई फिल्मों में काम किया है. उनकी प्रमुख फिल्मों में ‘शान’, ‘कटी पतंग’, ‘दो रास्ते’ आदि शामिल हैं.