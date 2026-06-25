Home > मनोरंजन > एक्ट्रेस बिंदू ने पान थूककर बिग बी की शर्ट कर दी थी खराब, अमिताभ बच्चन ने दिया था ऐसा रिएक्शन, बिंदू भी रह गई थीं हैरान

एक्ट्रेस बिंदू ने पान थूककर बिग बी की शर्ट कर दी थी खराब, अमिताभ बच्चन ने दिया था ऐसा रिएक्शन, बिंदू भी रह गई थीं हैरान

हाल ही में एक इंटरव्यू में वैम्प एक्ट्रेस बिंदू ने अमिताभ बच्चन की शर्ट पर पान थूकने का किस्सा शेयर किया और बताया कि इस घटना पर उनका क्या रिएक्शन था.

By: Shivangi Shukla | Published: June 25, 2026 5:19:00 PM IST

एक्ट्रेस बिंदू ने पान थूककर बिग बी की शर्ट कर दी थी खराब
एक्ट्रेस बिंदू ने पान थूककर बिग बी की शर्ट कर दी थी खराब


1970 के दशक में अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों में बनारसी बाबू के रूप में उनका स्वैग से पान चबाने का अवतार आम था. लेकिन एक बार बिग बी के सामने खुद ऐसी स्थिति आ गयी जब बिंदू ने उनकी शर्ट पर पान थूक दिया था.

हाल ही में एक इंटरव्यू में, दिग्गज अभिनेत्री बिंदू ने इस घटना को याद करते हुए बताया कि जब उनका पान अमिताभ की कमीज पर गिरा तो उन्हें काफी शर्मिंदगी हुई थी.

You Might Be Interested In

वेटेरन एक्ट्रेस बिंदू ने शेयर किया दिलचस्प किस्सा 

विकी लालवानी से बातचीत में बिंदू ने बताया कि यह घटना ऋषिकेश में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी, जब पूरी टीम देहरादून में डिनर के लिए इकट्ठा हुई थी. वापस आते समय, बिंदू गाड़ी में बैठकर पान का आनंद ले रही थीं, जबकि अमिताभ बच्चन गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठे हुए थे. उन्होंने घटना को याद करते हुए कहा, “मुझे आज भी याद है कि लौटते समय मैंने पान खाया था. मैं इस तरह बैठी थी कि हवा सीधे मेरे चेहरे पर लग रही थी और हम सब अपनी-अपनी कार की खिड़कियां खोलकर गाड़ी चला रहे थे. मैंने पान थूकने के लिए खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और जैसे ही मैंने थूका, सारा पान अमिताभ की कमीज पर गिर गया. मैं बहुत शर्मिंदा हुई और मैंने बार-बार माफी मांगी.” 

उन्होंने अमिताभ बच्चन का रिएक्शन बताते हुए कहा कि उन्हें इस घटना से कोई आपत्ति नहीं हुई और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद कई दिनों तक वे उनका मजाक उड़ाते रहे. उन्होंने हँसते हुए कहा, “वे मेरा मजाक उड़ाते और इस पर हंसते थे.” 

अमिताभ और बिंदू ने कई फिल्मों में किया है साथ में काम 

अमिताभ बच्चन और बिंदू ने कई फिल्मों में साथ काम किया है. उनकी सबसे यादगार फिल्मों में से एक ‘अभिमान’ थी, जिसमें बिंदू ने उनकी करीबी विश्वासपात्र की भूमिका निभाई थी, जब उनके किरदार की शादी टूटने की कगार पर थी. यह बिंदू की उन कुछ भूमिकाओं में से एक थी जिसमें उन्होंने वैम्प का किरदार नहीं निभाया.

बता दें कि बिंदु 2008 के बाद से फिल्मों में नजर नहीं आई हैं. उनकी आखिरी यादगार भूमिका फराह खान की फिल्म ‘मैं हूं ना’ में थी, जहां उन्होंने एक हिंदी प्रोफेसर का किरदार निभाया था. उन्होंने मुख्य रूप से 1970 और 1980 के दशक की कई फिल्मों में काम किया है. उनकी प्रमुख फिल्मों में ‘शान’, ‘कटी पतंग’, ‘दो रास्ते’ आदि शामिल हैं.

Tags: amitabh bachchanbollywoodentertainment
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नारायण के दशावतार, जानिए कब लिया कौन-सा अवतार?

June 25, 2026

भारत या पाकिस्तान? LPG सिलेंडर कहां है सस्ता, जानके चौंक...

June 25, 2026

शरीर को मजबूत बनाने के लिए कौन से फल खाएं?

June 24, 2026

ज्यादा अलसी के बीज खाने के नुकसान

June 24, 2026

बॉलीवुड की 6 धमाकेदार मल्टीस्टारर फिल्में

June 24, 2026

श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म कौन सी है?

June 24, 2026
एक्ट्रेस बिंदू ने पान थूककर बिग बी की शर्ट कर दी थी खराब, अमिताभ बच्चन ने दिया था ऐसा रिएक्शन, बिंदू भी रह गई थीं हैरान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

एक्ट्रेस बिंदू ने पान थूककर बिग बी की शर्ट कर दी थी खराब, अमिताभ बच्चन ने दिया था ऐसा रिएक्शन, बिंदू भी रह गई थीं हैरान
एक्ट्रेस बिंदू ने पान थूककर बिग बी की शर्ट कर दी थी खराब, अमिताभ बच्चन ने दिया था ऐसा रिएक्शन, बिंदू भी रह गई थीं हैरान
एक्ट्रेस बिंदू ने पान थूककर बिग बी की शर्ट कर दी थी खराब, अमिताभ बच्चन ने दिया था ऐसा रिएक्शन, बिंदू भी रह गई थीं हैरान
एक्ट्रेस बिंदू ने पान थूककर बिग बी की शर्ट कर दी थी खराब, अमिताभ बच्चन ने दिया था ऐसा रिएक्शन, बिंदू भी रह गई थीं हैरान