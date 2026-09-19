भूल जाएंगे Off Campus और My Fault; अब प्राइम वीडियो पर Gen Z के लिए आ गई रोमांस से भरी ये फिल्म

You + Me – Against The World: प्राइम वीडियो की नई फ्रेंच रोमांटिक ड्रामा ‘You + Me – Against The World’ भारत में गूगल पर खूब ट्रेंड कर रही है और यंग-एडल्ट रोमांस फैंस का इसे बहुत अटेंशन मिल रहा है. फ्रेंच राइटर एम्मा ग्रीन की बेस्टसेलिंग Toi+Moi ट्रिलॉजी पर बेस्ड यह फिल्म कॉलेज रोमांस को फैमिली झगड़े, सीक्रेट्स और सस्पेंस एलिमेंट के साथ जोड़ती है, जो इसे एक सीधी-सादी लव स्टोरी से कहीं ज़्यादा बनाती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्रांस में इस बुक की लगभग 1 मिलियन कॉपी बिकीं और इसलिए, इसका अडैप्टेशन भी ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है. यहां फिल्म के बारे में वह सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए:

‘You + Me – Against The World’ कब और कहां देखें?

फ्रेंच में ‘Toi + Moi – Seuls Contre Tous’ टाइटल वाली यह फिल्म 18 सितंबर, 2026 को खास तौर पर प्राइम वीडियो पर प्रीमियर हुई थी, और यह 240 से ज़्यादा देशों और टेरिटरी में अवेलेबल है. इसका रनटाइम लगभग 1 घंटा 33 मिनट है.

‘You + Me – Against The World’ कास्ट

फिल्म में विटोरिया डि सावोइया अल्मा लैंकेस्टर के रोल में और लुकास बार्स्की वादिम अर्काडी के रोल में लीड रोल में हैं. फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट में ज़ोई गार्सिया, लियो लेग्रैंड, जीन-यवेस बर्टेलूट, सुलियाने ब्राहिम, आयमेरिक फौगेरॉन, गैब्रिएल टैटिंगर, ब्रायन ट्रेसर, अबूबकर बिडानेसी, सैमी नासरी, एडम अब्दो, एलेक्स डेस्कास, माई एन ले और कार्ला सौरी भी शामिल हैं. फिल्म को मैनन गौरिन ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने एलिक्स लेट्रिबोट और एलियन विग्नरॉन के साथ मिलकर स्क्रीनप्ले भी लिखा है. इसे ओरिजिनल्स बाय ट्रेसर ने प्रोड्यूस किया है, जो एक ट्रेसर फिल्म्स कंपनी है.

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