क्या ये है Benching का सही मतलब? Qazi Touqeer ने इंवेंट की नई डेफिनेशन; देखें वीडियो

Bigg Boss 20 | What Is Benching: सिंगर काज़ी तौकीर बिग बॉस 20 में दर्शकों का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. चाहे उनकी सिंगिंग हो, मजेदार बातें हों या झगड़े, सिंगर तुरंत फैंस के पसंदीदा बन गए हैं. हाल ही के एक एपिसोड का एक क्लिप अब इंटरनेट पर वायरल हो गया है, जिसमें काज़ी मैरी कॉम को ‘सिचुएशनशिप’ और ‘बेंचिंग’ समझाते हुए दिख रहे हैं. हालांकि, Gen Z शब्दों की उनकी अजीब परिभाषाओं ने फैंस को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर दिया है.

काज़ी तौकीर ने सिचुएशनशिप और बेंचिंग के बारे में बात की

लेटेस्ट एपिसोड में, उदिति सिंह को माही विज से यह कहते हुए देखा गया कि वह उन्हें ‘सिचुएशनशिप’ और ‘बेंचिंग’ समझाएंगी. काज़ी, जो मैरी कॉम के साथ बैठे थे, ने तुरंत उनसे पूछा कि क्या उन्हें रिश्तों से जुड़े Gen Z शब्दों का मतलब पता है. क्योंकि मैरी को उनके बारे में पता नहीं था, इसलिए काज़ी ने खुद ही उनका मतलब समझाया. उन्होंने मैरी से कहा, “सिचुएशनशिप का मतलब है कि वे एक जहाज पर जाएंगे और वहां एक सिचुएशन बनाएंगे. लेकिन जहाज समुद्र के बीच में रुक जाता है. इसे सिचुएशनशिप कहते हैं.” फिर उन्होंने ‘बेंचिंग’ की अपनी परिभाषा शेयर की और कहा, “बेंचिंग का मतलब है लड़का बेंच पर बैठेगा और लड़की को बेंच के नीचे लिटाएगा. लड़की उसका जूता साफ करेगी, यह मुसीबत चर्चा हो रही है.”

situationship and benching ft. lord qazi 😭😭 the way he explained “benching” to mary kom PLEASE 😭 “joota saaf karegi” I’M CRYING 😭😭#BiggBoss20 • #BB20 pic.twitter.com/GxMkFPB2FZ — ‏ً (@chammakchhallo) September 9, 2026

जानें क्या होती है Benching

अगर आप स्पोर्ट्स देखते या खेलते हैं, तो आप जानते होंगे कि बेंचिंग का मतलब है किसी खिलाड़ी को बैक-अप ऑप्शन के तौर पर मैदान या कोर्ट से दूर रखना, अगर आपकी पहली या दूसरी पसंद का खिलाड़ी नहीं खेल पाता है. इस उदाहरण को डेटिंग की दुनिया में भी इस्तेमाल किया गया है, ताकि एक डेटिंग ट्रेंड को बताया जा सके जहाँ लोग संभावित पार्टनर को बैकअप ऑप्शन के तौर पर रखते हैं. क्लाउडिया डे लानो, LMFT, एक लाइसेंस्ड मैरिज और फैमिली थेरेपिस्ट और “द सेवन डेस्टिनीज़ ऑफ़ लव” की लेखिका कहती हैं, “बेंचिंग का मतलब है एक बैकअप खिलाड़ी को साइडलाइन पर रखना, उन्हें अपनी ज़िंदगी के लाइव एक्शन में हिस्सा नहीं लेने देना, बल्कि उन्हें यह सोचने देना कि वे इसका हिस्सा हैं क्योंकि उन्हें ब्लीचर्स में बैठे लोगों से बेहतर सीट मिलती है.”