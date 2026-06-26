वॉशरूम जा रहे ऑडियंस भी लौट आए सीट पर! आखिर वेलकम टू द जंगल के इंटरवल के बाद ऐसा क्या हुआ?

Welcome To The Jungle Interval Scene: अक्षय कुमार की ‘वेलकम टू द जंगल’ सिर्फ़ अपनी कॉमेडी के लिए ही नहीं, बल्कि एक सच में नई सिनेमैटिक ट्रिक के लिए भी सुर्खियां बटोर रही है. अहमद खान के डायरेक्शन में बनी इस फ़िल्म में इंटरमिशन के ठीक बाद एक सरप्राइज़ सीक्वेंस है.

ऐसा कॉन्सेप्ट हिंदी सिनेमा में बहुत कम देखा गया है, और शुरुआती ऑडियंस के रिएक्शन बताते हैं कि यह शानदार तरीके से जम गया. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि वेलकम टू द जंगल में इंटवल के बाद क्या होता है और इसे देख कर ऑडियंस ने कैसा रिएक्शन दिया है.

‘वेलकम टू द जंगल’ में इंटरवल के बाद क्या होता है?

एक अलग तरह से, स्क्रीन पर ‘इंटरमिशन’ शब्द आता है और उसके तुरंत बाद अक्षय कुमार हाथ में पॉपकॉर्न लिए सीधे ऑडियंस से बात करते हुए दिखाई देते हैं. एक मज़ेदार पल में, वह बताते हैं कि मेकर्स ने फ़िल्म के लिए एक हिस्सा शूट कर लिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसे ठीक कहां रखना है, इसलिए उन्होंने इसे इंटरवल के बाद स्क्रीन करने का फ़ैसला किया. इस सीक्वेंस के बाद ‘क्यों’ गाना आता है, जिसमें अक्षय कुमार और दिशा पटानी हैं.

ऑडियंस ने कैसा रिएक्शन दिया?

इस पहल पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, यह एक एक्सपेरिमेंट है जो काम कर गया लगता है. फिल्म के पेड प्रीव्यू कल, 25 जून को शाम 7:30 बजे से हुए, और इस पहल का रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा है. इससे खूब हंसी-मजाक हुआ. कई दर्शक, जो वॉशरूम जाने या स्नैक्स लेने के लिए उठे थे, अक्षय कुमार का मैसेज सुनते ही तुरंत बैठ गए.

सिनेमाघरों ने सरप्राइज को कैसे बनाए रखा?

यह एक्सपीरियंस बहुत ध्यान से ऑर्गनाइज़ किया गया था. रिपोर्ट में आगे कहा गया ऐसा लगता है कि सिनेमाघरों को डिस्ट्रीब्यूटर्स ने यह भी कहा था कि जब स्क्रीन पर इंटरवल स्लेट आए और ‘क्यों’ चल रही हो, तब लाइट न जलाएं. इस वजह से, सरप्राइज बना रहा और दर्शकों को वह सीन वैसा ही देखने को मिला जैसा मेकर्स चाहते थे.

‘वेलकम टू द जंगल’ के बारे में

अहमद खान के डायरेक्शन में बनी ‘वेलकम टू द जंगल’ में बॉलीवुड की सबसे बड़ी कास्ट में से एक है, जिसमें सुनील शेट्टी, जैकलीन फर्नांडीज, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव और कई दूसरे कलाकार हैं. यह फिल्म अभी देश भर के थिएटर्स में चल रही है.