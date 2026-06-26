Welcome To The Jungle Starcast Fees: अक्षय कुमार से ज्यादा महंगी हुई संजय दत्त की एंट्री लिए 6 करोड़, जानिए पूरी स्टारकास्ट की फीस!

Welcome To The Jungle Starcast Fees: बॉलीवुड की मचअवेटेड मल्टी-स्टारर फिल्म Welcome To The Jungle आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म के ट्रेलर ने लोगों के बीच उत्साह बढ़ा दिया था. अक्षय कुमार, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी समेत कई बड़े सितारे इस फिल्म का हिस्सा हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म के कलाकारों ने अपनी भूमिकाओं के लिए करोड़ों रुपये की फीस ली है. आइए जानते हैं किस स्टार ने कितनी फीस चार्ज की है.

अक्षय कुमार (Akshay Kumar Fees For Welcome To The Jungle)

बहुप्रतीक्षित फिल्म Welcome To The Jungle में अक्षय कुमार को अहम भूमिका में देखा जाएगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म में अपने किरदार के लिए अक्षय कुमार ने करीब 1.8 करोड़ रुपये की फीस ली है. उनकी मौजूदगी फिल्म के लिए सबसे बड़ी आकर्षणों में से एक मानी जा रही है.

संजय दत्त (Sanjay Dutt Fees For Welcome To The Jungle)

फिल्म की स्टारकास्ट में संजय दत्त का नाम सबसे खास है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, संजय दत्त ने Welcome To The Jungle के लिए सबसे ज्यादा फीस चार्ज की है. कहा जा रहा है कि उनकी फीस करीब 6 करोड़ रुपये है.

सुनील शेट्टी (Suniel Shetty Fees For Welcome To The Jungle)

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सुनील शेट्टी भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. खबरों के अनुसार, उन्होंने अपने रोल के लिए लगभग 4 करोड़ रुपये की फीस ली है. उनका अनुभव फिल्म में एक अलग ऊर्जा जोड़ सकता है.

दिशा पाटनी (Disha Patani Fees For Welcome To The Jungle)

दिशा पाटनी फिल्म की मेन एक्ट्रेस में शामिल हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 2.5 करोड़ रुपये की फीस प्राप्त की है.

जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez Fees For Welcome To The Jungle)

जैकलीन फर्नांडिस और अक्षय कुमार पहले भी कई फिल्मों में साथ नजर आ चुके हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, Welcome To The Jungle में अपनी भूमिका के लिए जैकलीन ने भी करीब 2.5 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं.

अरशद वारसी (Arshad Warsi Fees For Welcome To The Jungle)

अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर अरशद वारसी भी इस मल्टी-स्टारर फिल्म का हिस्सा हैं. बताया जा रहा है कि उनकी फीस करीब 2 करोड़ रुपये है.

परेश रावल (Paresh Rawal Fees For Welcome To The Jungle)

परेश रावल की मौजूदगी किसी भी फिल्म में खास प्रभाव डालती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने Welcome To The Jungle में अपने किरदार के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये की फीस ली है.

लारा दत्ता (Lara Dutta Fees For Welcome To The Jungle)

लारा दत्ता भी इस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक्ट्रेस को फिल्म के लिए करीब 2 करोड़ रुपये भुगतान किया गया है.

रवीना टंडन (Raveena Tandon Fees For Welcome To The Jungle)

90 के दशक की लोकप्रिय एक्ट्रेस रवीना टंडन भी फिल्म में नजर आएंगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने अपने रोल के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये की फीस चार्ज की है.

नोट: ये सभी फीस आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित अनुमान हैं. निर्माताओं या कलाकारों की ओर से आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है.