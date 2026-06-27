Home > मनोरंजन > Box Office: ओपनिंग डे पर ‘वेलकम टू द जंगल’ ने किया शानदार कलेक्शन, जानें बॉक्स ऑफिस पर क्या रही अन्य फिल्मों की कमाई

Box Office: ओपनिंग डे पर ‘वेलकम टू द जंगल’ ने किया शानदार कलेक्शन, जानें बॉक्स ऑफिस पर क्या रही अन्य फिल्मों की कमाई

Box Office Collection: शुक्रवार यानी 26 जून को कई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुईं. 'वेलकम टू द जंगल' ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की. वहीं, अन्य फिल्मों का क्या हाल रहा. चलिए जानते हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 27, 2026 10:48:30 AM IST

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


सिनेमाघरों में बीते शुक्रवार कई फिल्में रिलीज हुईं. इस लिस्ट में बॉलीवुड से लेकर साउथ और हॉलीवुड तक की फिल्में शामिल हैं. अगर सबसे ज्यादा किसी ने ध्यान खींचा तो वो अक्षय कुमार की फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ रही. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर शानदार कमाई की. इसके अलावा पहले से दिखाई जा रही फिल्मों ने कितनी कमाई की? जानिए सबकुछ इस खबर में. 

वेलकम टू द जंगल 

अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 15 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने प्री-बुकिंग में 3.75 करोड़ रुपये कमाए थे. अहमद खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने अभी तक कुल 18.76 करोड़ रुपये कमा चुके हैं. इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, आफताब शिवदासानी जैसे अन्य कलाकार नजर आए हैं. 

सुपरगर्ल

हॉलीवुड फिल्म ‘सुपरगर्ल’ ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के पहले दिन 1.40 करोड़ रुपये कमाए. इस फिल्म की रफ्तार काफी कम रही. क्रेग गिलेस्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मिली अल्कॉक , मैथियास शोनार्ट्स , ईव रिडले जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं.

कॉकटेल 2

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘कॉकटेल 2’ ने शुक्रवार को 4.25 करोड़ रुपये कमाए. वहीं इसने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कुल 74.75 करोड़ रुपये हो गया है.

मां इंटी बंगारम

साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म ‘मां इंटी बंगारम’ ने रिलीज के आठवें दिन बॉक्स ऑफिस पर 4.65 करोड़ रुपये कमाए. वहीं इसने गुरुवार को 2.65 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो इसने अभी तक 40.50 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

मैं वापस आऊंगा

नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ और शरवरी वाघ अभिनीत फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ ने 15वें दिन 2.85 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने 14वें दिन 2.35 रुपये का कलेक्शन किया था. फिल्म ने अभी तक कुल 37.65 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इस फिल्म का निर्देशन इम्तियाज अली ने किया है.

‘पेद्दी’

राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म ‘पेद्दी’ ने 23वें दिन 1.05 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने अभी तक कुल 238.30 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

यह खबर भी पढ़ें: 16 की उम्र से फिल्मी दुनिया में छाईं, फिर तंगी और बीमारी ने बर्बाद कर दी जिंदगी, सलमान ने दिया सहारा

Tags: box officeBox Office Collection
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

1 गिलास लौंग के पानी से मिलेंगे कमाल के फायदे!

June 26, 2026

अर्जून कपूर और मलाइका अरोड़ा की लव स्टोरी

June 26, 2026

क्या शहनाज गिल ने गुपचुप रचा ली शादी?

June 26, 2026

ज्यादा तेल-मसाले खाने से क्या होता है?

June 26, 2026

कौन से फल खाने से लीवर हेल्दी रहता है?

June 26, 2026

सोनाक्षी सिन्हा ने रोमांटिक अंदाज में मनाई एनिवर्सरी

June 25, 2026
Box Office: ओपनिंग डे पर ‘वेलकम टू द जंगल’ ने किया शानदार कलेक्शन, जानें बॉक्स ऑफिस पर क्या रही अन्य फिल्मों की कमाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Box Office: ओपनिंग डे पर ‘वेलकम टू द जंगल’ ने किया शानदार कलेक्शन, जानें बॉक्स ऑफिस पर क्या रही अन्य फिल्मों की कमाई
Box Office: ओपनिंग डे पर ‘वेलकम टू द जंगल’ ने किया शानदार कलेक्शन, जानें बॉक्स ऑफिस पर क्या रही अन्य फिल्मों की कमाई
Box Office: ओपनिंग डे पर ‘वेलकम टू द जंगल’ ने किया शानदार कलेक्शन, जानें बॉक्स ऑफिस पर क्या रही अन्य फिल्मों की कमाई
Box Office: ओपनिंग डे पर ‘वेलकम टू द जंगल’ ने किया शानदार कलेक्शन, जानें बॉक्स ऑफिस पर क्या रही अन्य फिल्मों की कमाई