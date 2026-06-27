Box Office: ओपनिंग डे पर ‘वेलकम टू द जंगल’ ने किया शानदार कलेक्शन, जानें बॉक्स ऑफिस पर क्या रही अन्य फिल्मों की कमाई

सिनेमाघरों में बीते शुक्रवार कई फिल्में रिलीज हुईं. इस लिस्ट में बॉलीवुड से लेकर साउथ और हॉलीवुड तक की फिल्में शामिल हैं. अगर सबसे ज्यादा किसी ने ध्यान खींचा तो वो अक्षय कुमार की फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ रही. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर शानदार कमाई की. इसके अलावा पहले से दिखाई जा रही फिल्मों ने कितनी कमाई की? जानिए सबकुछ इस खबर में.

वेलकम टू द जंगल

अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 15 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने प्री-बुकिंग में 3.75 करोड़ रुपये कमाए थे. अहमद खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने अभी तक कुल 18.76 करोड़ रुपये कमा चुके हैं. इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, आफताब शिवदासानी जैसे अन्य कलाकार नजर आए हैं.

सुपरगर्ल

हॉलीवुड फिल्म ‘सुपरगर्ल’ ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के पहले दिन 1.40 करोड़ रुपये कमाए. इस फिल्म की रफ्तार काफी कम रही. क्रेग गिलेस्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मिली अल्कॉक , मैथियास शोनार्ट्स , ईव रिडले जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं.

कॉकटेल 2

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘कॉकटेल 2’ ने शुक्रवार को 4.25 करोड़ रुपये कमाए. वहीं इसने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कुल 74.75 करोड़ रुपये हो गया है.

मां इंटी बंगारम

साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म ‘मां इंटी बंगारम’ ने रिलीज के आठवें दिन बॉक्स ऑफिस पर 4.65 करोड़ रुपये कमाए. वहीं इसने गुरुवार को 2.65 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो इसने अभी तक 40.50 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

मैं वापस आऊंगा

नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ और शरवरी वाघ अभिनीत फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ ने 15वें दिन 2.85 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने 14वें दिन 2.35 रुपये का कलेक्शन किया था. फिल्म ने अभी तक कुल 37.65 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इस फिल्म का निर्देशन इम्तियाज अली ने किया है.

‘पेद्दी’

राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म ‘पेद्दी’ ने 23वें दिन 1.05 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने अभी तक कुल 238.30 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

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