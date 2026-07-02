Welcome To The Jungle BO: 100 करोड़ के करीब ‘वेलकम टू द जंगल’, बुधवार के दिन क्या रही कमाई? जानें अन्य फिल्मों का हाल

सिनेमाघरों में इन दिनों दर्शकों को कई फिल्में दिखाई जा रही है. बुधवार के दिन फिल्मों के कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली है. ‘वेलकम टू द जंगल’ से लेकर ‘कॉकटेल 2’ और मैं वापस आऊंगा का बॉक्स ऑफिस पर क्या रहा हाल. जानिए किस फिल्म ने मारी बाजी.

वेलकम टू द जंगल

अक्षय कुमार की फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ ने बुधवार यानी रिलीज के छठे दिन 6 करोड़ रुपये कमाए. वहीं इस फिल्म ने मंगलवार को 9.25 करोड़ रुपये कमाए थे. अहमद खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने छह दिनों में कुल 87.50 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, आफताब शिवदासानी जैसे कलाकार मौजूद हैं.

सुपरगर्ल

फिल्म ‘सुपरगर्ल’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 6 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर जितना भी कमाए उसका कलेक्शन नहीं दिखा रहा है, क्योंकि यह लाखों में सिमट चुकी है. वहीं, इसने मंगलवार को 33 लाख रुपये कमाए थे. क्रेग गिलेस्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मिली अल्कॉक , मैथियास शोनार्ट्स , ईव रिडले जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं.

कॉकटेल 2

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘कॉकटेल 2’ ने 13वें दिन 1.40 करोड़ रुपये कमाए हैं. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कुल 88.15 करोड़ रुपये हो गया है.

मा इंटी बंगारम

साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म ‘मां इंटी बंगारम’ ने रिलीज के 13वें दिन 1.30 करोड़ रुपये कमाए. डायरेक्टर बी.वी. नंदिनी रेड्डी द्वारा निर्देशित इस फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो इसने अभी तक 52.80 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

मैं वापस आऊंगा

नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ और शरवरी वाघ अभिनीत फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ ने 20वें दिन 1.40. इस फिल्म ने अभी तक कुल 50.95 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इस फिल्म का निर्देशन इम्तियाज अली ने किया है.

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