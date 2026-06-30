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Welcome To The Jungle BO Day 4: सोमवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर कहां पहुंची ‘वेलकम टू द जंगल’? ‘मैं वापस आऊंगा’ का क्या है हाल?

Welcome To The Jungle Box Office Collection: वीकएंड खत्म हो चुका है. इसका असर सोमवार के दिन सिनेमाघरों में दिखाई जा रही फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर नजर आया. क्या 'वेलकम टू द जंगल' मंडे टेस्ट पास हुई या फेल? चलिए जानते हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 30, 2026 10:25:56 AM IST

box office collection news
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सिनेमाघरों में इन दिनों कई जॉनर की फिल्में दर्शकों को दिखाई जा रही हैं. अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर कॉमेडी ड्रामा फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. हालांकि, सोमवार के दिन फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली है. वहीं अन्य फिल्मों के कलेक्शन पर भी असर पड़ा है. जानिए फिल्मों के बॉक्स ऑफिस के लिए कैसा रहा सोमवार. 

वेलकम टू द जंगल 

अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ ने चौथे दिन 8.50 करोड़ रुपये कमाए हैं. वहीं, इसने तीसरे दिन यानी रविवार को 24.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इस फिल्म का कलेक्शन सोमवार को काफी घट गया है। कुल कलेक्शन भी अब तक 72.25 करोड़ रुपये हुआ है. अहमद खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने अभी तक कुल 18.76 करोड़ रुपये कमा चुके हैं. इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, आफताब शिवदासानी जैसे अन्य कलाकार नजर आए हैं. 

Tags: box office collection newsentertainmentwelcome to the jungle
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