Welcome To The Jungle BO Day 4: सोमवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर कहां पहुंची ‘वेलकम टू द जंगल’? ‘मैं वापस आऊंगा’ का क्या है हाल?

सिनेमाघरों में इन दिनों कई जॉनर की फिल्में दर्शकों को दिखाई जा रही हैं. अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर कॉमेडी ड्रामा फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. हालांकि, सोमवार के दिन फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली है. वहीं अन्य फिल्मों के कलेक्शन पर भी असर पड़ा है. जानिए फिल्मों के बॉक्स ऑफिस के लिए कैसा रहा सोमवार.

वेलकम टू द जंगल