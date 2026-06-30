Welcome to the Jungle BOC Day 4: बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘वेलकम टू द जंगल’, सोमवार को भी नोटों की बारिश, जानें चौथे दिन का कलेक्शन

Welcome to the Jungle Box Office Day 4 Collection: अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ लोगों को सिनेमाघरों तक खींचने में सफल रही है. रिलीज के पहले वीकेंड में शानदार प्रदर्शन करने के बाद फिल्म ने पहले सोमवार को भी अच्छी कमाई की. घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने चौथे दिन 8.50 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. इसी के साथ फिल्म ने केवल चार दिनों में दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर लिया है.

भारत में चार दिनों की कुल कमाई

ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने चौथे दिन 10,922 शोज के जरिए 8.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसके बाद भारत में फिल्म की कुल नेट कमाई 72.25 करोड़ रुपये पहुंच गई है. वहीं, ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने देशभर में अब तक 86.53 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

विदेशों में भी मिला अच्छा रिस्पॉन्स

घरेलू बाजार के साथ-साथ फिल्म को विदेशों में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. पहले सोमवार को फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में करीब 3 करोड़ रुपये की कमाई की. इसके साथ विदेशी बाजार में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 19.95 करोड़ रुपये हो गया है. भारत और विदेश की कमाई को मिलाकर फिल्म ने अब तक 106.48 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन दर्ज किया है.

वीकेंड में बढ़ी कमाई की रफ्तार

फिल्म की शुरुआत गुरुवार को पेड प्रीव्यू के साथ हुई थी, जहां इसने 3.75 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. इसके बाद शुक्रवार को फिल्म ने 15.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया. शनिवार को लोगों की संख्या बढ़ने के साथ कमाई 20 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. रविवार फिल्म के लिए सबसे बड़ा दिन साबित हुआ, जब इसने 24.75 करोड़ रुपये की नेट कमाई दर्ज की.

क्या है फिल्म की कहानी?

अहमद खान के निर्देशन में बनी ‘वेलकम टू द जंगल’ लोकप्रिय ‘वेलकम’ फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है. फिल्म की कहानी ऐसे गैंगस्टर्स, अपराधियों और अलग-अलग स्वभाव वाले किरदारों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी मुलाकात सीमा के पास स्थित एक जंगल में होती है. शुरुआत में सब कुछ एक फिल्म की शूटिंग जैसा दिखाई देता है, लेकिन धीरे-धीरे घटनाएं उलझती चली जाती हैं. इसके बाद कॉमेडी, एक्शन, अपराध और गलतफहमियों से भरा मजेदार सफर शुरू होता है.