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Welcome To The Jungle Box Office: शनिवार के दिन ‘वेलकम टू द जंगल’ ने की छप्परफाड़ कमाई, जानें फिल्म का कुल कलेक्शन

Box Office Collection: अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. इसने शनिवार को भी अच्छा कलेक्शन किया. जानिए अन्य फिल्मों के लिए कैसा रहा शनिवार का दिन.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 28, 2026 12:19:47 PM IST

वेलकम टू द जंगल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
वेलकम टू द जंगल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


इन दिनों थिएटर्स में बॉलीवुड, साउथ और हॉलीवुड की कई फिल्में दिखाई जा रही हैं. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा अक्षय कुमार की ‘वेलकम टू द जंगल’ की रही. फिल्म ने शनिवार यानी रिलीज के दूसरे दिन भी जबरदस्त कमाई की. जानिए सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की. 

वेलकम टू द जंगल 

अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 15.25 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं, इसने शनिवार को 20 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की. इस फिल्म ने अभी तक कुल 39 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, आफताब शिवदासानी जैसे अन्य कलाकार नजर आए हैं. 

सुपरगर्ल  

हॉलीवुड फिल्म ‘सुपरगर्ल’ ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के पहले दिन 1.40 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं इसने बीते दिन यानी शनिवार को भी 1.40 करोड़ रुपये कमाए. इस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन 2.80 करोड़ रुपये हो गया है. क्रेग गिलेस्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मिली अल्कॉक , मैथियास शोनार्ट्स , ईव रिडले जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं.

कॉकटेल 2

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘कॉकटेल 2’ ने नौवें दिन यानी शनिवार को 4.25 कमाए. वहीं, इसने शुक्रवार को 4 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कुल 78.75 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

मा इंटी बंगारम

साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म ‘मां इंटी बंगारम’ ने रिलीज के नौवें दिन 4.90 करोड़ रुपये कमाए हैं. फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो इसने अभी तक 42.95 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

मैं वापस आऊंगा

नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ और शरवरी वाघ अभिनीत फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ ने रिलीज के 16वें दिन 4.25 करोड़ रुपये कमाए हैं. वहीं 15वें दिन 2.75 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म ने अभी तक कुल 41.80 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इस फिल्म का निर्देशन इम्तियाज अली ने किया है.

यह खबर भी पढ़ें: ‘लॉक अप 2’ शो में आकांक्षा चमोला का बड़ा खुलासा! गौरव खन्ना से लिया तलाक, 10 साल की शादी खत्म

Tags: box officewelcome to the jungle
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