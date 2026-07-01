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Welcome To The Jungle Box Office: क्या ‘वेलकम टू द जंगल’ के लिए शुभ रहा मंगलवार? या अन्य फिल्मों ने मारी बाजी, जानें बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Welcome To The Jungle Box Office Collection: मंगलवार का दिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ फिल्मों के लिए शुभ संकेत लेकर आया, तो कुछ के लिए निराशा. चलिए जानते हैं क्या रही अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की कमाई. साथ ही अन्य फिल्मों का क्या है हाल.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 1, 2026 1:08:39 PM IST

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


सिनेमाघरों में दर्शकों को कई फिल्में दिखाई जा रही हैं. इनमें कॉमेडी, एक्शन से लेकर लव स्टोरी और इमोशनल-ड्रामा भी शामिल है. मंगलवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर ‘वेलकम टू द जंगल’ ने अच्छी कमाई. वहीं, मैं वापस आऊंगा से लेकर ‘कॉकटेल 2’ तक ने कितनी कमाई? चलिए जानते हैं. 

वेलकम टू द जंगल 

अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ ने मंगलवार को 9.25 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने रिलाज के चौथे दिन यानी सोमवार को 8.50 करोड़ रुपये कमाए थे. इस हिसाब से बीते दिन के मुकाबले फिल्म की कमाई बढ़ी है. अहमद खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने अभी तक पांच दिनों में कुल 81.50 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. आपको बता दें कि इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, आफताब शिवदासानी जैसे अन्य कलाकार नजर आए हैं. 

सुपरगर्ल  

हॉलीवुड फिल्म ‘सुपरगर्ल’ ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज पांचवें दिन 33 लाख रुपये कमाए हैं. वहीं, इसने चौथे दिन यानी सोमवार को 45 लाख रुपये कमाए. इस फिल्म का निर्देशन क्रेग गिलेस्पी द्वारा किया गया है. फिल्म में अल्कॉक , मैथियास शोनार्ट्स , ईव रिडले जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं.

कॉकटेल 2

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘कॉकटेल 2’ ने 12वें दिन 1.85 करोड़ रुपये कमाए है. वहीं इसने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कुल 86.75 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

मा इंटी बंगारम

साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म ‘मां इंटी बंगारम’ को थिएटर में रिलीज हुए 12 दिन हो चुके हैं. इसने मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर 1.65 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो इसने अभी तक 51.50 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

मैं वापस आऊंगा

नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ और शरवरी वाघ अभिनीत फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’  को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 19 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म की लोग काफी तारीफ कर रहे हैं. इसने मंगलवार को 1.75 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म ने अभी तक कुल 49.55 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इस फिल्म का निर्देशन इम्तियाज अली ने किया है.

Tags: bollywood moviesBox Office Collectionwelcome to the jungle
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