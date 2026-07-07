Welcome To The Jungle Hit or Flop: ‘वेलकम टू द जंगल’ हिट है या फ्लॉप? कितने करोड़ में बनी और अभी तक कितनी कर चुकी है कमाई

इन दिनों हर तरफ बॉलीवुड की मच-अवेटेड फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ (Welcome To The Jungle) की ही चर्चा है. अक्षय कुमार, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी और परेश रावल जैसे दिग्गजों से सजी इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 170 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. ऐसे में हर किसी के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है- फिल्म हिट है या फ्लॉप? इसी बीच फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने इसके बजट और कमाई को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है, जिसने सबको चौंका दिया है. आइए जानते हैं पूरी कहानी…

अहमद खान ने बताया फिल्म का असली बजट

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में डायरेक्टर अहमद खान ने फिल्म के बजट की परतों को खोला. उन्होंने बताया कि फिल्म के प्रिंट्स और एडवरटाइजिंग (P&A) पर करीब 125 करोड़ खर्च हुए हैं, जबकि फिल्म की शूटिंग कुल 110 करोड़ में पूरी कर ली गई थी.

अहमद खान ने एक बहुत ही पते की बात शेयर की. उन्होंने कहा कि अगर शूटिंग का शेड्यूल थोड़ा भी आगे खिंच जाता, तो बजट आसमान छूने लगता। लेकिन उनकी टीम ने सूझबूझ दिखाई और पूरी फिल्म को महज 75 दिनों में समेट दिया. उनका मानना है कि शूटिंग का एक भी एक्स्ट्रा दिन सिर्फ एक्टर्स की फीस नहीं बढ़ाता, बल्कि होटल, खाना, क्रू, एडिटिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे तमाम खर्चों को भी बढ़ा देता है. इसलिए समय पर काम खत्म करना सबसे बड़ी समझदारी रही.

तो फिल्म हिट है या फ्लॉप? खुद डायरेक्टर से सुनिए…

इंटरव्यू के दौरान अहमद खान ने उन अफवाहों को साफ खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि फिल्म का बजट 200 से 250 करोड़ है. उन्होंने हंसते हुए कहा, ‘अगर मैं इस फिल्म पर इतना ज्यादा पैसा खर्च कर देता, तो मेरे 36 साल के एक्सपीरियंस का क्या फायदा?’ उन्होंने साफ किया कि यह कोई भारी-भरकम वीएफएक्स (VFX) या सुपरहीरो वाली फिल्म नहीं थी, जिसके लिए इतने पैसों की जरूरत पड़े. बड़ी स्टारकास्ट होने का मतलब यह कतई नहीं है कि बजट को बिना बात के बढ़ा दिया जाए.

रिलीज से पहले ही फिल्म थी सुपरहिट!

अहमद खान ने एक मजेदार राज खोलते हुए बताया कि ‘वेलकम टू द जंगल’ थिएटर्स में आने से पहले ही मुनाफे में आ चुकी थी. फिल्म की पूरी मेकिंग कॉस्ट इसके सैटेलाइट, डिजिटल (ओटीटी) और म्यूजिक राइट्स बेचकर ही वसूल हो गई थी. यानी कागजों पर तो फिल्म रिलीज से पहले ही ब्लॉकबस्टर हो चुकी थी.