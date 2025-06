अक्षय कुमार की ‘वेल्कम टू जंगल’ में घुस गया पूरा बॉलीवुड फिर भी रुक गई शूटिंग, आर्थिक संकट नहीं पहलगाम हमले से जुड़ा है कनेक्शन

Welcome To The Jungle: अक्षय कुमार की आगामी मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की शूटिंग फिलहाल रोक दी गई है।