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15 दिन के भीतर दुनिया छोड़कर चले गए ‘वेलकम’ फिल्म के 2 सुपरस्टार, उदय और बल्लू के किरदार को कर गए अमर

Nana Patekar and Mushtaq Khan: 8 अक्टूबर को दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन हो गया. इससे मात्र 14 दिनों पहले एक्टर मुश्ताक खान की भी मौत हो गई थी. दोनों एक्टर्स ने फिल्म 'वेलकम' में जबरदस्त भूमिका निभाई थी.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 9, 2026 5:35:14 PM IST

नाना पाटेकर और मुश्ताक खान का 15 दिन के भीतर हुआ निधन
नाना पाटेकर और मुश्ताक खान का 15 दिन के भीतर हुआ निधन


साल 2007 में फिल्म ‘वेलकम’ रिलीज हुई थी. इसमें उदय शेट्टी और बल्लू की भूमिकाओं ने दर्शकों को दिल जीत लिया था. इस रोल को निभाने वाले दोनों एक्टर यानी नाना पाटेकर और मु्श्ताक खान अब इस दुनिया में नहीं हैं. सबसे बड़ा इत्तेफाक ये है कि दोनों एक्टर्स का निधन 15 दिनों के अंतर पर हुआ. 

उदय और बल्लू को याद कर रहे फैंस

नाना पाटेकर के निधन की खबर के बाद फिल्म ‘वेलकम’ के उदय शेट्टी (नाना पाटेकर) और बल्लू (मुश्ताक खान) को लेकर सोशल मीडिया पर भावुक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. एक यूजर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बल्लू स्वर्ग में उदय भाई के आने का इंतजार कर रहे होंगे. इस टिप्पणी के जरिए फैंस फिल्म में दोनों किरदारों की यादगार जोड़ी को याद कर रहे हैं.

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बल्लू ने लोगों को खूब हंसाया

फिल्म ‘वेलकम’ में नाना पाटेकर ने उदय शेट्टी और मुश्ताक खान ने उनके वफादार साथी बल्लू का किरदार निभाया था. बल्लू हर मुश्किल में उदय का साथ देता था और अपनी मजेदार हरकतों से दर्शकों को खूब हंसाता था.

महज 15 के अंदर दोनों का हुआ निधन

मात्र 15 दिनों के भीतर फिल्म वेलकम के यादगार किरदार उदय और बल्लू अब हमारे बीच नहीं रहे. जानकारी के मुताबिक, मुश्ताक खान का 24 सितंबर 2026 को लिवर कैंसर के चलते निधन हो गया था. उनका मुंबई के नानावती अस्पताल में करीब 15 दिनों तक इलाज चला था. उनके निधन के लगभग 15 दिन बाद नाना पाटेकर के जाने की खबर से फैंस भावुक हैं. अब ‘वेलकम’ में उदय और बल्लू की यह यादगार जोड़ी सिर्फ पर्दे पर ही देखने को मिलेगी. 

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Tags: mushtaq khannana patekarWelcome Movie
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