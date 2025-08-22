TRP Report: इस शो को कुचल आगे बढ़ी अनुपमा, टॉप 10 से बाहर हुआ बिग बी का शो कौन बनेगा करोड़पती

TRP Report: फिल्मों को लेकर TRP का कोई खेल नहीं होता है लेकिन छोटे पर्दे पर सब कुछ TRP पर डिपेंड होता है. टीवी सीरियल्स लोग टीआरपी को देखकर देखते हैं और साथ ही टीआरपी से ही हमे अंदाजा लगता है कि कौन सा सीरियल कितना चलेगा. हर हफ्ते नई रिपोर्ट आती है और हर बार कुछ बदलाव भी होते हैं. वैसे तो काफी समय से अनुपमा ने अपनी पकड़ बनाई हुई है लेकिन हाल ही में आए शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 ने आते ही पहले हफ्ते में अनुपमा को किनारे कर दिया था. इस बार की TRP रिपोर्ट में किसने मारी बाजी और कौन पीछे रह गया है ये जानने के लिए पढ़ें पूरा आर्टिकल-

इस हफ्ते की रिपोर्ट के मुताबिक सभी का चहेता शो यानी अनुपमा (Anupama TRP) ने एक बार फिर अपनी जगह ले ली है वो एक बार फिर नंबर-1 पर आ गया है. शो में दिखाई जा रही चीजें शो को दिलचस्प बना रही हैं. साथ ही अनुपमा के परिवार में आए दिन हो रहा नया ड्रामा लोगों को शो से बांधे रखता है. जब-जब शो की टीआरपी में गिरावट आती है तब-तब मेकर्स कुछ ऐसा ले आते हैं कि शो फिर अपनी रप्तार पकड़ लेता है.

अनुपमा (Anupama) ने पकड़ी अपनी कुर्सी

TV9 की रिपोर्ट के अनुसार इस हफ्ते अनुपमा ने 2.2 की बढ़त से नंबर 1 की कुर्सी वापस ले ली है, वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो 17 सालों से लोगों के दिलों में बसा हुआ शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा बना हुआ है.इस बार तारक मेहता को 2.0 की रेटिंग मिली है. साथ ही लेटेस्ट शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 को 1.9 की रेटिंग मिली है और ये शो चौथे नंबर पर पहुच गया है.

ये रिश्ता क्या कहलाता है की रेटिंग

पहले, दूसरे और चौथे शो का तो पता चल गया लेकिन तीसरे नंबर पर इस बार कौन है ये जानने के लिए भी लोग बेताब हैं, तो आपको बता दे कि इस बार तीसरे नंबर पर ये रिश्ता क्या कहलाता है. इस शो को कई सालों से लोगों का प्यार मिल रहा है. चारों एक दूसरे को आपसी टक्कर दे रहे हैं.

क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 ने शुरूआत में काफी अच्छा किया था, इसलिए लोगों को इस शो से काफी उम्मीदें थी. लेकिन जैसे-जैसे हफ्ते पार हो रहे हैं,लोगों को इस शो में कम मजा आ रहा है. आगे ये शो क्या नया लाएगा ये तो तभी पता चलेगा.

अन्य शो की रेटिंग (TRP RATING SHOW)

5वें नबंर की बात करें तो उड़ने की आशा है.

छठे नबंर पर तुम से तमु तक है.

7वें नंबर पर मंगल लक्ष्मी है.

8वें नंबर पर आरती अंजलि अवस्थी बना हुआ है.



सारे शो एक जगह लेकिन इस बीच जो लोगों को हैरान कर रहा है वो है अमिताभ बच्चन का शो कौन बनेगा करोड़पति का नया सीजन. जो 10-11 नहीं 28वें नंबर पर है. ये शो पिछले हफ्ते ही शुरू हुआ है और इसको सिर्फ 0.8 रेटिंग मिली है.