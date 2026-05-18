Box Office: वीकएंड पर ‘पति पत्नी और वो दो’ ने की जबरदस्त कमाई, ‘करुप्पु’ ने भी छापे नोट, जानें कलेक्शन

सिनेमाघरों में इन दिनों कई फिल्में दिखाई जा रही हैं. इस लिस्ट में ‘पति पत्नी और वो दो’, ‘आखिरी सवाल’ और ‘करुप्पु’ के अलावा ‘कृष्णावतारम पार्ट 1’-‘राजा शिवाजी’ जैसी फिल्में शामिल है. रविवार यानी वीकएंड पर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की. चलिए जानते हैं.

‘पति पत्नी और वो दो’ ने वीकएंड पर कितने कमाए?

आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह अभिनीत फिल्म ‘पति पत्नी और वो दो’ को थिएटर्स में रिलीज हुए तीन दिन हो चुके हैं. फिल्म ने तीसरे दिन यानी रविवार को बॉक्स ऑफिस पर 7.75 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं इसने शनिवार को 5.75 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म का कुल कलेक्शन 17.50 करोड़ रुपये हो चुका है.

‘आखिरी सवाल’ का भी दिखा दम

संजय दत्त की फिल्म ‘आखिरी सवाल’ ने रविवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर 80 लाख रुपये कमाए. वहीं इसने शनिवार को 75 लाख रुपये कमाए थे. इस फिल्म ने अभी तक 1.95 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

‘करुप्पु’ का आया तूफान

साउथ स्टार सूर्या की फिल्म कुरुप्पु थिएटर्स में दमदार प्रदर्शन कर रही है. इसने रिलीज के तीसरने दिन यानी रविवार को बॉक्स ऑफिस पर 28.35 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने शनिवार यानी दूसरे दिन 24.15 करोड़ रुपये कमाए थे. इस फिल्म ने अभी तक कुल 68 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म में सूर्या के अलावा तृषा कृष्णनन भी अहम भूमिका में हैं.

‘कृष्णावतारम पार्ट 1’ का क्या रहा हाल?

फिल्म ‘कृष्णावतारम पार्ट 1’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 11 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने रविवार यानी 11वें दिन 3.20 करोड़ रुपये कमाए. वहीं इसने शनिवार को 2.30 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म ने अभी तक कुल 20.22 रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

‘राजा शिवाजी’ ने कितनी कमाई?

फिल्म ‘राजा शिवाजी’ ने रविवार को बॉक्स ऑफिस पर 3.45 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, फिल्म का कुल कलेक्शन 84.55 करोड़ रुपये हो चुका है. फिल्म में रितेश देशमुख. जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी और अमोले गुप्ते जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं.