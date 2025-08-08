मनोरंजन का फूल डोज़ पक्का! गलती से भी मिस ना करें ये धमाकेदार सीरीज…आज से ही कर लें तैयारी!

OTT Release This week: हर फ्राइडे का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि बड़े पर्दे के साथ-साथ शुक्रवार को ओटीटी पर भी कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं। इस हफ्ते भी ओटीटी पर कई धमाकेदार सीरीज और फिल्में रिलीज होने जा रही हैं। आप घर बैठे इनका मजा ले सकते हैं। इस बार आपका वीकेंड धमाकेदार रहने वाला है।

इन सीरीज का वीकेंड पर लें मजा

सलाकार – यह सीरीज एक स्पाई थ्रीलर है। इसके कुल 8 एपीसोड होने वाले है। इस सिरीज को आप आज से जियो हॉटस्टार पर देथ सकते हैं। इसमें आफको नवीन कस्तूरिया और मौनी रॉय अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। इस सीरीज में आपकों 1978 और 2025 के बीच की अनसुनी कहानी देखने को मिलेगी।

जियो हॉटस्टार पर देथ सकते हैं। इसमें आफको नवीन कस्तूरिया और मौनी रॉय अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। इस सीरीज में आपकों 1978 और 2025 के बीच की अनसुनी कहानी देखने को मिलेगी। बिंदिया के बाहुबली- इस सीरीज में शक्तिशाली दावन परिवार की कहानी देखने को मिलेगी। आज से आप इसे अमेज़न एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम कर सकते हैं। इस सीरीज में सौरभ शुक्ला, रणवीर शौरी, शीबा चड्ढा और सीमा बिस्वास जैसे कई महत्वपूर्ण किरदार नजर आएंगे।

इस सीरीज में शक्तिशाली दावन परिवार की कहानी देखने को मिलेगी। आज से आप इसे अमेज़न एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम कर सकते हैं। इस सीरीज में सौरभ शुक्ला, रणवीर शौरी, शीबा चड्ढा और सीमा बिस्वास जैसे कई महत्वपूर्ण किरदार नजर आएंगे। अरबिया कदली- यह आंध्र प्रदेश के एक गांव के मछुआरों की कहानी है। जो विदेशी धरती पर कैद हो जाते हैं। इस सीरीज को आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर 8 अगस्त से देख सकते हैं।

यह आंध्र प्रदेश के एक गांव के मछुआरों की कहानी है। जो विदेशी धरती पर कैद हो जाते हैं। इस सीरीज को आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर 8 अगस्त से देख सकते हैं। ओहो एंथन बेबी- ये 8 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। इस सीरीज की कहानी एक मेकर की लाइफ पर बेस्ड है।

मामन- यह सीरीज एक फैमिली ड्रामा है। इशमें आपकों न्यूली मैरिड शख्स की लाइफ देखने को मिलेगी। इस सीरीज को आप जी 5 पर देख सकते हैं।

चादर में एक दूसरे से लिपटे दिखे Pawan Singh और Monalisa! रात के अंधेरे में किया पगल तोड़ रोमांस, वायरल हो रहा है वीडियो

मोथेवरी- इस तेलुगु सीरीज़ एक चौंकाने वाले पारिवारिक रहस्य का खुलासा होने वाला है। यह सीरीज आप आज से जी 5 पर देख सकते हैं। इस सीरीज में अनिल गीला और वार्शिनी रेड्डी जुन्नुथुला मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।

यह हफ्ता आपके लिए काफी धमाकेदार होने वाला है। इस रक्षाबंधन की छुट्टी पर आप अपने परिवार के साथ इन फिल्मों और सीरीज का मजा ले सकते हैं।

धारदार हथियार से काट डाला Huma Qureshi का भाई, निजामुद्दीन में सिर्फ इस बात पर भड़क गया पड़ोसी, मिनटों में बना राक्षस, और फिर…