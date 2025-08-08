Home > मनोरंजन > मनोरंजन का फूल डोज़ पक्का! गलती से भी मिस ना करें ये धमाकेदार सीरीज…आज से ही कर लें तैयारी!

मनोरंजन का फूल डोज़ पक्का! गलती से भी मिस ना करें ये धमाकेदार सीरीज…आज से ही कर लें तैयारी!

OTT Release This week:  इस वीकेंड कई धमाकेदार वेब सीरीज और फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। आप इनका मजा Z5, अमेज़न प्राइम वीडियो, सोनी लिव, जैसे प्लेटफॉर्म पर ले सकते हैं।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 8, 2025 09:20:00 IST

OTT Release This week
OTT Release This week

OTT Release This week: हर फ्राइडे का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि बड़े पर्दे के साथ-साथ शुक्रवार को ओटीटी पर भी कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं। इस हफ्ते भी ओटीटी पर कई धमाकेदार सीरीज और फिल्में रिलीज होने जा रही हैं। आप घर बैठे इनका मजा ले सकते हैं। इस बार आपका वीकेंड धमाकेदार रहने वाला है। 

इन सीरीज का वीकेंड पर लें मजा 

  • सलाकार – यह सीरीज एक स्पाई थ्रीलर है। इसके कुल 8 एपीसोड होने वाले है। इस सिरीज को आप आज से जियो हॉटस्टार पर देथ सकते हैं। इसमें आफको नवीन कस्तूरिया और मौनी रॉय अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। इस सीरीज में आपकों 1978 और 2025 के बीच की अनसुनी कहानी देखने को मिलेगी। 
  • बिंदिया के बाहुबली- इस सीरीज में शक्तिशाली दावन परिवार की कहानी देखने को मिलेगी। आज से आप इसे अमेज़न एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम कर सकते हैं। इस सीरीज में सौरभ शुक्ला, रणवीर शौरी, शीबा चड्ढा और सीमा बिस्वास जैसे कई महत्वपूर्ण किरदार नजर आएंगे। 
  • अरबिया कदली- यह आंध्र प्रदेश के एक गांव के मछुआरों की कहानी है। जो विदेशी धरती पर कैद हो जाते हैं। इस सीरीज को आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर 8 अगस्त से देख सकते हैं।
  • ओहो एंथन बेबी- ये 8 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। इस सीरीज की कहानी एक मेकर की लाइफ पर बेस्ड है।
  • मामन- यह सीरीज एक फैमिली ड्रामा है। इशमें आपकों न्यूली मैरिड शख्स की लाइफ देखने को मिलेगी। इस सीरीज को आप जी 5 पर देख सकते हैं। 

चादर में एक दूसरे से लिपटे दिखे Pawan Singh और Monalisa! रात के अंधेरे में किया पगल तोड़ रोमांस, वायरल हो रहा है वीडियो

  • मोथेवरी- इस तेलुगु सीरीज़ एक चौंकाने वाले पारिवारिक रहस्य का खुलासा होने वाला है। यह सीरीज आप आज से जी 5 पर देख सकते हैं। इस सीरीज में अनिल गीला और वार्शिनी रेड्डी जुन्नुथुला मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। 

यह हफ्ता आपके लिए काफी धमाकेदार होने वाला है। इस रक्षाबंधन की छुट्टी पर आप अपने परिवार के साथ इन फिल्मों और सीरीज का मजा ले सकते हैं।

 धारदार हथियार से काट डाला Huma Qureshi का भाई, निजामुद्दीन में सिर्फ इस बात पर भड़क गया पड़ोसी, मिनटों में बना राक्षस, और फिर…

Tags: ott release this week
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुबह खाली पेट तेजपत्ता का पानी पीने से शरीर मे...

August 7, 2025

केसर की चाय पीने से क्या होता है?

August 7, 2025

Brush करने के तुरंत बाद चाय पीने से होगा कुछ...

August 7, 2025

क्या है तिरंगे के रंगों का मतलब और अशोक चक्र...

August 7, 2025

बालों को नैचुरली करना चाहते काला, तो अपनाएं ये 5...

August 7, 2025

इस तरह खाना शुरू कर दे मखाना, 1 नही मिलेंगे...

August 7, 2025
मनोरंजन का फूल डोज़ पक्का! गलती से भी मिस ना करें ये धमाकेदार सीरीज…आज से ही कर लें तैयारी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

मनोरंजन का फूल डोज़ पक्का! गलती से भी मिस ना करें ये धमाकेदार सीरीज…आज से ही कर लें तैयारी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मनोरंजन का फूल डोज़ पक्का! गलती से भी मिस ना करें ये धमाकेदार सीरीज…आज से ही कर लें तैयारी!
मनोरंजन का फूल डोज़ पक्का! गलती से भी मिस ना करें ये धमाकेदार सीरीज…आज से ही कर लें तैयारी!
मनोरंजन का फूल डोज़ पक्का! गलती से भी मिस ना करें ये धमाकेदार सीरीज…आज से ही कर लें तैयारी!
मनोरंजन का फूल डोज़ पक्का! गलती से भी मिस ना करें ये धमाकेदार सीरीज…आज से ही कर लें तैयारी!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?