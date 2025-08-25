Home > मनोरंजन > ‘मस्तराम’ और ‘कविता भाभी’ भी नहीं है कुछ भी, इस बोल्ड Web series के आगे, एक्ट्रेस ने शर्म हया छोड़ दिए भर-भरकर सेक्स और Intimate सीन्स

Web Series "Seal 2" Full Of Intimate Scenes : ओटीटी (OTT) की सबसे पॉपुलर बोल्ड वेब सीरीज में से एक “सील 2” में भर-भर कर सेक्स और इंटीमेट सीन्स दिए गए हैं। सीरीज में एक्ट्रेस आयशा कपूर बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी हैं, जिसे देख आप मस्तराम' और 'कविता भाभी को भी भूला देंगे

Published: August 25, 2025 15:44:17 IST

Best Web Series Who Full Of Intimate Scenes: ओटीटी (OTT) पर बोल्ड कंटेंट वाली वेब सीरीज की कोई कमी नहीं है, जिसमें सेक्स और इंटीमेट सीन्स भर-भर कर दिए गए है और इन सीरीज ने कविता भाभी और मस्तराम जैसी सीरीज को भी फेल कर दिया है। तो चलिए जानते है उस वेब सीरीज का नाम जिसमें एक्ट्रेस ने कर दी थी बेशर्मी के सारी हंदे पार और दिए थे हद से ज्यादा बोल्ड सीन्स 

सबसे पॉपुलर बोल्ड वेब सीरीज “सील 2” (Most Popular Bold Web Series “Seal 2”)

दरअसल, हम बात कर रहे हैं सबसे पॉपुलर बोल्ड वेब सीरीज “सील 2” की, जिसमें एक्ट्रेस ने बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी है और बेशर्मी की सीमाएं लांग कर सेक्स और इंटीमेट सीन्स दिए है। वेब सीरीज में “सील 2 ”खूबसूरत और सेक्सी एक्ट्रेस आयशा कपूर और करण लीड रोल में नजर आए हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ बेकाबू होते दिख रहे है और जमकर बोल्ड सीन्स दे रहे है। 

कविता भाभी की वेब सीरीज भी है ‘सील 2’ के आगे पानी कम (Kavita Bhabhi Web Series Is Also Less Than ‘Seal 2’) 

सेक्सी एक्ट्रेस आयशा कपूर ने वेब सीरीज ‘सील 2’ में ऐसे-ऐसे बोल्ड सीन्स दिए हैं, जिसे देख आप कविता भाभी की वेब सीरीज को भी भूल जाएंगे।  वेब सीरीज ‘सील 2’ की कहानी एक नए शादीशुदा कपल के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां दोनों अपनी नई शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय कर रहे होते है और रोमांस की सारी हंदे पार कर देते है, जिसे देख आप भी पानी-पानी हो जाएंगे। अगर आप भी बोल्ड कंटेंट से भरी इस वेब सीरीज को देखना चाहते है, तो आप बंद कमरे में अकेले ही देंखे। ‘सील 2’ ओटीटी प्लेटफॉर्म PrimeShots पर मौजूद है इसके अलावा आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। 

