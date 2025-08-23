OTT पर देखिए ये फैमिली- फ्रेंडली हाई IMDB रेटिंग वाली वेब सीरीज, आएंगी सबको पसंद और लगेगा रिश्तों में प्यार का असली तड़का

फैमिली के साथ देखने लायक 5 बेहतरीन वेब सीरीज, सोनी लिव पर

OTT प्लेटफॉर्म्स आज मनोरंजन का सबसे बड़ा जरिया बन चुके हैं। यहां हर तरह का कंटेंट मौजूद है,चाहे वह क्राइम थ्रिलर हो, सस्पेंस, हॉरर या फिर रोमांटिक सीरीज। हालांकि, पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि क्राइम, थ्रिलर और हॉरर कंटेंट की भरमार हो गई है। ये सीरीज ज्यादातर गालियों और अश्लील सीन से भरी रहती हैं, जिनको परिवार और बच्चों के साथ देखना मुश्किल हो जाता है।

लेकिन हर दर्शक यही चाहता है कि वह कुछ ऐसा कंटेंट देखे जिसे फैमिली और बच्चों के साथ बैठकर एन्जॉय किया जा सके। आज हम आपको ऐसी ही 5 वेब सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो सोनी लिव (Sony Liv) पर उपलब्ध हैं। इनकी खासियत यह है कि इनकी कहानियां दिल को छूती हैं, किरदार बिल्कुल हमारे आसपास के लोगों जैसे लगते हैं और इनकी IMDB रेटिंग भी काफी अच्छी है। आइए जानते हैं उन 5 फैमिली फ्रेंडली वेब सीरीज के बारे में

गुल्लक

सोनी लिव की सबसे पॉपुलर और हिट सीरीज “गुल्लक” है। इस शो के अब तक 4 सीजन आ चुके हैं और हर सीजन ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। यह कहानी है मिश्रा परिवार की, जिसमें संतोष मिश्रा (जमील खान), उनकी पत्नी शांति मिश्रा (गीतांजलि कुलकर्णी), बड़ा बेटा आनंद ‘अन्नू’ (वैभव राज गुप्ता) और छोटा बेटा अमन (हर्ष मायर) शामिल हैं। हर एपिसोड में परिवार की कोई न कोई छोटी-बड़ी समस्या दिखाई जाती है, जिसमें नोंक-झोंक, उम्मीदें और रिश्तों की मिठास झलकती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी सादगी और रिलेटेबल कहानियां, जो हर मिडिल क्लास परिवार को अपनी लगती हैं। IMDB रेटिंग – 9.1

निर्मल पाठक की घर वापसी

यह सीरीज एक ऐसे युवा की कहानी है जो लंबे समय बाद अपने गांव लौटता है। मुख्य किरदार निर्मल पाठक का रोल वैभव तत्ववादी ने निभाया है। शो की खासियत यह है कि यह गांव के सामाजिक मुद्दों को बेहद संवेदनशील और हल्के-फुल्के अंदाज में दिखाता है। इसमें सिर्फ 5 एपिसोड हैं, लेकिन हर एपिसोड दिल पर असर छोड़ जाता है। दर्शक इसके दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। IMDB रेटिंग – 8.3

बड़ा नाम करेंगे

फैमिली फिल्मों के लिए मशहूर, सूरज बड़जात्या द्वारा बनाई गई इस सीरीज ने दर्शकों को खूब पसंद आई। यह सीरीज रोमांस, इमोशंस और फैमिली वैल्यूज को खूबसूरती से जोड़ती है। कहानी है ऋषभ (ऋतिक घनशानी) और सुरभि (आयशा कदुस्कर) की। दोनों की अरेंज मैरिज होती है और उनकी लव स्टोरी लॉकडाउन के दौरान शुरू होती है। दिलचस्प बात यह है कि उनके पेरेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं होता। इस सीरीज में दो टाइमलाइन दिखाई गई हैं – एक लॉकडाउन के समय की और दूसरी लॉकडाउन हटने के बाद की। IMDB रेटिंग – 8.7

फैमिली आज कल

यह कॉमेडी सीरीज मिडिल क्लास फैमिली की रोजमर्रा की जिंदगी को मजेदार तरीके से दिखाती है। इसमें छोटी-छोटी बहसें, रिश्तों की मिठास और परिवार के बीच का प्यार है। शो की सबसे खास बात है कि यह किसी बड़े ड्रामे या ओवर एक्टिंग के बिना हल्की-फुल्की कहानियों से एंटरटेन करता है। इसके किरदार और घटनाएं दर्शकों को अपने घर की याद दिलाती हैं। IMDB रेटिंग – 7.4

रात जवान है

बरुन सोबती, प्रिया बापट और अंजलि आनंद स्टारर यह सीरीज यंग कपल्स की कहानी है, जो एक साथ माता-पिता बनने की जिम्मेदारियों और अपनी पर्सनल च्वाइस को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सुमित व्यास द्वारा डायरेक्टेड इस शो में 8 एपिसोड हैं। यह सीरीज पॉजिटिव मैसेज देती है और फैमिली संग देखने के लिए परफेक्ट है। IMDB रेटिंग – 8.2