We Women Want Conclave: मनोरंजन क्षेत्र में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित हुईं एकता कपूर, बताई ‘क्योंकि 2’ शुरू करने के पीछे की वजह

We Women Want Conclave: 'वी वीमेन वांट कॉन्क्लेव और शक्ति अवार्ड्स' में, मीडिया जगत की दिग्गज और पद्मश्री पुरस्कार विजेता एकता कपूर ने एक बेबाक बातचीत में दर्शकों का मन मोह लिया। एकता कपूर भारतीय टेलीविजन और कंटेंट में बदलाव लाने के लिए भी जानी जाती हैं और उन्हें मनोरंजन में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

Published: August 7, 2025 22:12:54 IST

We Women Want Conclave 2025: ‘वी वीमेन वांट कॉन्क्लेव और शक्ति अवार्ड्स’ में, मीडिया जगत की दिग्गज और पद्मश्री पुरस्कार विजेता एकता कपूर ने एक बेबाक बातचीत में दर्शकों का मन मोह लिया। एकता कपूर भारतीय टेलीविजन और कंटेंट में बदलाव लाने के लिए भी जानी जाती हैं और उन्हें मनोरंजन में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

‘मनोरंजन ही मेरा ब्रांड’

एकता कपूर ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में कहा, “मुझे फ़ैशन के लिए पुरस्कार नहीं मिल सकता, लेकिन मैं मनोरंजन के लिए एक ले लूँगी।” उन्होंने आगे कहा कि ब्रांड का मतलब है अपनी खुद की शैली, सिर्फ़ फ़ैशन में ही नहीं, बल्कि कंटेंट और ज़िंदगी में भी। खुद को “बेहद बेहतरीन” बताते हुए, उन्होंने बताया कि बालाजी टेलीफ़िल्म्स एक साधारण फ़ॉर्मूले पर काम करती है: “ज़्यादा महसूस किया जाए और कम समझा जाए।” लुटेरा जैसी विशिष्ट फ़िल्मों से लेकर बड़े पैमाने पर प्रसारित होने वाले टीवी शो तक, उनका मंत्र साफ़ है: मनोरंजन के ज़रिए प्रभाव।

अब “क्योंकि 2” क्यों बनाया?

प्रतिष्ठित धारावाहिक “क्योंकि सास भी कभी बहू थी” की वापसी के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा कि इस रीबूट का लक्ष्य 2,000 एपिसोड पूरे करना है। कपूर ने महिलाओं के वास्तविक, अक्सर अनदेखे अनुभवों को दर्शाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, “हम अब वही लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं।”

ओटीटी, टीवी और मानदंडों को तोड़ना

ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के उदय पर, कपूर ने कहा, “ओटीटी किसी भी प्रकार की सामग्री के लिए एक वरदान है,” उन्होंने बताया कि कैसे लंबे समय तक चलने से सामग्री को नए दर्शक मिलते हैं। फिर भी, उन्होंने तुरंत कहा कि पहुँच के मामले में टेलीविज़न बेजोड़ है: “आज भी टीवी सबसे ज़्यादा दर्शकों को आकर्षित करता है, ओटीटी भी उसके आस-पास नहीं है।”

उन्होंने आमिर खान के नए डायरेक्ट-टू-यूट्यूब मॉडल की भी प्रशंसा करते हुए कहा, “सिर्फ़ उनके जैसा कोई ही बदलाव के लिए पैसा छोड़ सकता है।” प्रारूप की बजाय सामग्री पर ज़ोर देते हुए, कपूर ने उन्हें “राष्ट्रीय धरोहर” कहा।

विरासत, आलोचना और आत्मविश्वास

एक ऐसी महिला के रूप में, जिसने लंबे समय तक अग्रणी भूमिका निभाई है, कपूर ने टीवी शो के लिए “प्रतिगामी” जैसे लेबल को खारिज कर दिया। “क्या उन्होंने टीवी देखा भी है? या वे ऑनलाइन क्लिप पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं?” उन्होंने सवाल उठाया और शहरी दायरे से परे, सहानुभूति और जीवंत वास्तविकताओं की गहरी समझ का आह्वान किया। विरासत के बारे में उन्होंने कहा, “मैं चाहती हूँ कि मुझे उन चीज़ों के लिए नफ़रत के तौर पर याद किया जाए जिनके लिए अब मुझे प्यार किया जाता है।”

