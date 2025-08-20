Amitabh Bachchan: हे भगवान! मुंबई में हो गया अनर्थ, मूसलाधार बारिश में Amitabh Bachchan के बंगले में घुसा पानी, बेघर हो गए बिग बी

Amitabh Bachchan: मुंबई की बारिश से सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि बड़े पर्दों के फिल्मी सितारों को भी परेशान कर रखा है। एक तरफ जहां बारिश की वजह से आम जनता परेशानी झेल रही है तो वहीँ कई बड़े सितारे भी इसका सामना कर रहे हैं। दरअसल, अमिताभ बच्चन के घर का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बिग बी के बंगले ‘प्रतीक्षा’ में पानी घुस गया है। भारी बारिश की वजह से सुपरस्टार का बंगला भी जलमग्न हो गया है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दरअसल यह बंगला जुहू में है। जिसे उन्होंने अपनी बेटी श्वेता बच्चन को गिफ्ट किया था।

बिग बी के घर घुसा पानी

आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा में पानी भर गया है। उनके घर के सामने से कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। जिसमें देखा गया कि घर के अंदर और बाहर सड़क पर हर जगह पानी ही पानी है। एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने बारिश में अमिताभ बच्चन के घर का हाल दिखाया है। यहाँ तक कि उनके घर का कैंपस भी पानी से भर गया है।

वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर अमिताभ के घर के बाहर का वीडियो भी वायरल हो रहा है। जिसमें एक शख्स अमिताभ बच्चन के घर के बाहर और परिसर का नजारा दिखाता नजर आ रहा है। इस दौरान वह बंगले में सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचा और वीडियो में घर भी दिखाया। हालांकि, वीडियो बनता देख गार्ड ने गेट बंद कर दिया, लेकिन कुछ हिस्सों से दिख रहा है कि पूरा प्रतीक्षालय पानी में डूबा हुआ है। सड़कों की तरह परिसर में भी काफी पानी भरा हुआ है। वह वीडियो में कहता है कि- किसी के पास कितने भी करोड़ों रुपये क्यों न हों, इस बारिश से कोई नहीं बच पाया है।