दृश्यम जैसी कहानी भूल जाएंगे, इस फिल्म के क्लाइमेक्स को देख फटी रह जाएंगी आपकी आंखे

Sookshmadarshini: आजकल ओटीटी पर ऐसी कहानी आती है जिसको देखकर लोग उनके दीवाने हो जाते हैं और लोगों को ऐसी ही कहानी देखना पसंद है जिनमें रहस्य और इमोशन भर-भर के होते हैं। ऐसी ही एक फिल्म है ‘सूक्ष्मदर्शिनी’ जिसने रिलीज होते के साथ ही सबको अपना दीवाना बना लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म का कोई भी बड़ा प्रमोशन नहीं हुआ है लेकिन यह उसके बाद भी काफी ज्यादा हिट साबित हुई है फिल्म की खासियत इसकी मजबूत कहानी दमदार एक्टिंग और चौका देने वाला क्लाइमैक्स है।

फिल्मी की कहानी है एक सिंपल हाउसवाइफ पर आधारित

सूक्ष्मदर्शिनी कहानी एक सिंपल हाउसवाइफ प्रियदर्शनी (प्रिया) नाम की औरत के आसपास घूमती है, प्रिया अपने पति एंथोनी और बेटी के साथ बहुत ही खुशी-खुशी रहती है लेकिन जब उनकी कालोनी में मैन्युअल और उसकी मां ग्रेस शिफ्ट होते हैं तो सब कुछ धीरे-धीरे बदलने लगता ह। इस फिल्म में मैन्युअल एक बेकरी ओपन करता है और उसकी कुछ ऐसी अजीबो-गरीब हरकत होती है जिसको लेकर प्रिया बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है शुरुआत में वह इनको हल्के में लेती है लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है इस फिल्म में हर एक एपिसोड में नया मोड़ नजर आता है।

फिल्म है हर एक मोड़ पर चौंका देने वाले ट्विस्ट

सूक्ष्मदर्शिनी की कहानी बहुत ही अट्रैक्टिव है और इसके इंटरवल के बाद का हिस्सा और भी ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचता है, कहानी जैसे-जैसे धीरे-धीरे आगे बढ़ती है इस फिल्म में प्रिया का शक और भी ज्यादा बढ़ता है। मैन्युअल की मां अचानक से गायब हो जाती है और वह कहता है कि उन्हें अल्जाइमर है इसीलिए वह कहीं पर चली गई है। इस बात पर प्रिया यकीन नहीं कर पाती है और खुद उसकी मां के गायब होने के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है और इसी बीच उसे कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो कॉलोनी के छिपे हुए अंधेरे रहस्य जो इशारा करते हैं। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती चली जाती है इसमें ऐसे सस्पेंस और चौका देने वाले ट्विस्ट आते हैं जो फैंस को उनकी सीट से उठने नहीं देते हैं।

बॉक्स ऑफिस पर सूक्ष्मदर्शी ने मचाया धमाल

फिल्म सूक्ष्मदर्शिनी केवल 14 करोड़ के बजट में बनी थी लेकिन जैसे ही यह पर्दे पर आई इसने धुआंधार कलेक्शन किया कुल मिलाकर अगर इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इतनी 54.36 करोड रुपए कमाए। फिल्म ने बिना किसी बड़े प्रमोशन के फैंस के दिल में अपनी जगह बनाई और ओटीटी पर रिलीज होने के बाद और भी ज्यादा पॉपुलर हो गई इस जिओ हॉटस्टार पर हिंदी, तमिल, तेलुगू और अन्य भाषाओं में देख सकते हैं।