Home > मनोरंजन > 2 घंटे 52 मिनट की इस हॉरर फिल्म ने दुनिया भर में मचाया तहलका, लोग बोले – ‘इतना डरावना कभी नहीं देखा

2 घंटे 52 मिनट की इस हॉरर फिल्म ने दुनिया भर में मचाया तहलका, लोग बोले – ‘इतना डरावना कभी नहीं देखा

Best horror movie the conjuring: जब भी हॉरर फिल्मों की बात होती है, सबसे पहले "एनाबेल" (Annabelle) का नाम लोगों की जुबान पर आ जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि एक दुसरी फिल्म ने हॉरर की परिभाषा बदल दी आइए जानतें हैं ..

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: August 26, 2025 13:14:00 IST

Best horror movie
Best horror movie

Best horror movie the conjuring: जब भी हॉरर फिल्मों की बात होती है, सबसे पहले “एनाबेल” (Annabelle) का नाम लोगों की जुबान पर आ जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस फिल्म ने हॉरर की परिभाषा बदल दी, वह “द कॉन्ज्यूरिंग” (The Conjuring) है। 2013 में रिलीज हुई यह मूवी उस दौर की सबसे बड़ी हॉरर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह फिल्म इतनी ज्यादा पॉपुलर होगी और बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करेगी। इसके सीन्स इतने खतरनाक और रियल लगे कि दर्शक इसे देखते वक्त खुद को कहानी का हिस्सा महसूस करने लगे। यही वजह है कि इसे टॉप रेटेड हॉरर मूवीज में शुमार किया जाता है।

 द कॉन्ज्यूरिंग (The Conjuring) की डरावनी कहानी – सच्ची घटनाओं से प्रेरित

द कॉन्ज्यूरिंग की कहानी 1971 के समय की सच्ची घटनाओं पर बनी कहानी है। यह फिल्म एक परिवार की कहानी को दिखाती है जो रोड आइलैंड (अमेरिका) में स्थित एक पुराने फार्महाउस में शिफ्ट होता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे-धीरे घर का माहौल बदलने लगता है।परिवार को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, चीजें हिलने लगती हैं और हर रात घड़ी बिल्कुल 3:07 पर रुक जाती है और इसके बाद घर में डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। डरते-डरते परिवार मदद के लिए मशहूर पैरा-नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाता है। यह जोड़ी असली जिंदगी में भी भूत-प्रेत और पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जांच करती थी। वॉरेन कपल जब इस घर में आते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि यह सिर्फ साधारण भूतों का मामला नहीं है, बल्कि यहां एक बेहद खतरनाक दुष्ट आत्मा मौजूद है।

2 घंटे 52 मिनट की इस हॉरर फिल्म ने दुनिया भर में मचाया तहलका, लोग बोले – ‘इतना डरावना कभी नहीं देखा

ओटीटी पर द कॉन्ज्यूरिंग (The Conjuring) कहां देखें?

“द कॉन्ज्यूरिंग” सिर्फ पहली फिल्म तक सीमित नहीं रही। इसकी सफलता ने हॉलीवुड को तीन बेहतरीन फिल्मों की फ्रेंचाइजी दी, जिसमें “द कॉन्ज्यूरिंग 2” और “द कॉन्ज्यूरिंग: द डेविल मेड मी डू इट” भी शामिल हैं। यह पूरी सीरीज दर्शकों के बीच इतनी लोकप्रिय हुई कि हर नई सीरीज का बेसब्री से इंतजार किया जाता है। IMDb पर 7.5 की शानदार रेटिंग हासिल करने वाली इस मूवी सीरीज की चौथी और आखिरी सीरीज 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, चौथे पार्ट को सबसे डरावना और सबसे इमोशनल बताया जा रहा है।

Tags: Best horror movieThe Conjuring 4 release dateThe Conjuring Movie 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लंच हो या डिनर, 5 मिनट वाली टमाटर राइस रेसिपी...

August 25, 2025

पीरियड्स में तीज व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए 10...

August 25, 2025

जानिए प्रेगनेंसी के दौरान पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए

August 25, 2025

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025
2 घंटे 52 मिनट की इस हॉरर फिल्म ने दुनिया भर में मचाया तहलका, लोग बोले – ‘इतना डरावना कभी नहीं देखा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

2 घंटे 52 मिनट की इस हॉरर फिल्म ने दुनिया भर में मचाया तहलका, लोग बोले – ‘इतना डरावना कभी नहीं देखा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

2 घंटे 52 मिनट की इस हॉरर फिल्म ने दुनिया भर में मचाया तहलका, लोग बोले – ‘इतना डरावना कभी नहीं देखा
2 घंटे 52 मिनट की इस हॉरर फिल्म ने दुनिया भर में मचाया तहलका, लोग बोले – ‘इतना डरावना कभी नहीं देखा
2 घंटे 52 मिनट की इस हॉरर फिल्म ने दुनिया भर में मचाया तहलका, लोग बोले – ‘इतना डरावना कभी नहीं देखा
2 घंटे 52 मिनट की इस हॉरर फिल्म ने दुनिया भर में मचाया तहलका, लोग बोले – ‘इतना डरावना कभी नहीं देखा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?