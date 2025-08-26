2 घंटे 52 मिनट की इस हॉरर फिल्म ने दुनिया भर में मचाया तहलका, लोग बोले – ‘इतना डरावना कभी नहीं देखा

Best horror movie the conjuring: जब भी हॉरर फिल्मों की बात होती है, सबसे पहले “एनाबेल” (Annabelle) का नाम लोगों की जुबान पर आ जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस फिल्म ने हॉरर की परिभाषा बदल दी, वह “द कॉन्ज्यूरिंग” (The Conjuring) है। 2013 में रिलीज हुई यह मूवी उस दौर की सबसे बड़ी हॉरर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह फिल्म इतनी ज्यादा पॉपुलर होगी और बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करेगी। इसके सीन्स इतने खतरनाक और रियल लगे कि दर्शक इसे देखते वक्त खुद को कहानी का हिस्सा महसूस करने लगे। यही वजह है कि इसे टॉप रेटेड हॉरर मूवीज में शुमार किया जाता है।

द कॉन्ज्यूरिंग (The Conjuring) की डरावनी कहानी – सच्ची घटनाओं से प्रेरित

द कॉन्ज्यूरिंग की कहानी 1971 के समय की सच्ची घटनाओं पर बनी कहानी है। यह फिल्म एक परिवार की कहानी को दिखाती है जो रोड आइलैंड (अमेरिका) में स्थित एक पुराने फार्महाउस में शिफ्ट होता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे-धीरे घर का माहौल बदलने लगता है।परिवार को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, चीजें हिलने लगती हैं और हर रात घड़ी बिल्कुल 3:07 पर रुक जाती है और इसके बाद घर में डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। डरते-डरते परिवार मदद के लिए मशहूर पैरा-नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाता है। यह जोड़ी असली जिंदगी में भी भूत-प्रेत और पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जांच करती थी। वॉरेन कपल जब इस घर में आते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि यह सिर्फ साधारण भूतों का मामला नहीं है, बल्कि यहां एक बेहद खतरनाक दुष्ट आत्मा मौजूद है।

ओटीटी पर द कॉन्ज्यूरिंग (The Conjuring) कहां देखें?

“द कॉन्ज्यूरिंग” सिर्फ पहली फिल्म तक सीमित नहीं रही। इसकी सफलता ने हॉलीवुड को तीन बेहतरीन फिल्मों की फ्रेंचाइजी दी, जिसमें “द कॉन्ज्यूरिंग 2” और “द कॉन्ज्यूरिंग: द डेविल मेड मी डू इट” भी शामिल हैं। यह पूरी सीरीज दर्शकों के बीच इतनी लोकप्रिय हुई कि हर नई सीरीज का बेसब्री से इंतजार किया जाता है। IMDb पर 7.5 की शानदार रेटिंग हासिल करने वाली इस मूवी सीरीज की चौथी और आखिरी सीरीज 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, चौथे पार्ट को सबसे डरावना और सबसे इमोशनल बताया जा रहा है।