Home > मनोरंजन > ओटीटी > देखो नहीं तो पछताओगे! 6 साल से लोग इस सीरीज के दीवाने, हर सीन में आया ट्विस्ट घुमा देता है दिमाग

देखो नहीं तो पछताओगे! 6 साल से लोग इस सीरीज के दीवाने, हर सीन में आया ट्विस्ट घुमा देता है दिमाग

अगर आप भी उन लोगो में से हैं जो थ्रिलर और मिस्टीरियस या फिर जासूसी वाली कहानी बहुत पसंद करते है तो आप बार्ड ऑफ ब्लड देख सकते हैं। ये सीरीज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है क्यूंकि...

Published By: Anuradha Kashyap
Published: September 5, 2025 09:50:00 IST

Bard of Blood
Bard of Blood

Bard of Blood: अगर आप भी उन लोगो में से हैं जो थ्रिलर और मिस्टीरियस या फिर जासूसी वाली कहानी बहुत पसंद करते है तो आप बार्ड ऑफ ब्लड देख सकते हैं। ये सीरीज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है क्यूंकि यह सीरीज सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और हर बार इसमें एक नया ट्विस्ट देखने को मिलता है जिससे कि दर्शक अपनी सीट से नहीं उठ पाते हैं। इसके किरदार इतनी ज्यादा रियल लगते हैं कि आप उनके संघर्ष को महसूस कर सकते हैं

फिल्म में  दिखाया गया है काफी संघर्ष

बार्ड ऑफ ब्लड (Bard of Blood) की कहानी में इमरान हाशमी मेन लीड में नजर आ रहे हैं जिसमें उन्होंने कभी आनंद का किरदार निभाया है और इस सीरीज की कहानी उनके आसपास घूमती है। सीरीज में कबीर का पास्ट उनका मिशन और तालिबान से जूझना हर वक्त फैंस को उनकी सीट से हिलने नहीं देता है। अगर इस सीरीज की स्टारकास्ट की बात करे तो इसमें इमरान हाशमी के अलावा शोभिता धूलिपाला, कीर्ति कुलहरी और जयदीप अहलावत जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग से उसे किरदार भी जान डाल दी है। 

कहानी में दिखाए गए हैं बेहतरीन विजुअल

बार्ड ऑफ ब्लड का डायरेक्शन रिभु दासगुप्ता ने किया है और इस सीरीज में काफी खूबसूरत और शानदार विजुअल दिखाए गए हैं यह वेब सीरीज बिलाल सिद्दीकी के उपन्यास पर आधारित है। ये सीरीज ओटीटी प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स (netflix) पर आई थी और फैंस ने इसकी जमकर तारीफ़ की थी। 

क्यों बार्ड ऑफ ब्लड है मस्ट वॉच सीरीज

ये सीरीज  2019 में रिलीज हुई थी और इसने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचा रखा है, अगर इसकी रेटिंग की बात करे तो आईएमडीबी से इसे  6.7 रेटिंग मिली हुई है।  इसकी कहानी में पल-पल आते हुए ट्विस्ट ने दर्शको को सीट से बांध कर रखा हैं। अगर आप थ्रिलर जासूसी वाली घटनाओं पर आधारित सीरीज देखना चाहते हैं तो आप बार्ड ऑफ ब्लड (Bard of Blood) देख सकते हैं।  

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जिन लोगों का जन्म इन नंबरो के दिन होता है,...

September 6, 2025

अपने दातों की सड़न और सूजन जैसे परेशानियों से छुटकारा...

September 6, 2025

पहली बार बना रहे हैं केक? ये आसान चॉकलेट केक...

September 5, 2025

चेहरे पर कच्चा आलू लगाने से क्या होता है?

September 5, 2025

क्यों आती है बार-बार नींद?

September 5, 2025

खून की कमी होने से शरीर पर क्या असर होता...

September 5, 2025
देखो नहीं तो पछताओगे! 6 साल से लोग इस सीरीज के दीवाने, हर सीन में आया ट्विस्ट घुमा देता है दिमाग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

देखो नहीं तो पछताओगे! 6 साल से लोग इस सीरीज के दीवाने, हर सीन में आया ट्विस्ट घुमा देता है दिमाग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

देखो नहीं तो पछताओगे! 6 साल से लोग इस सीरीज के दीवाने, हर सीन में आया ट्विस्ट घुमा देता है दिमाग
देखो नहीं तो पछताओगे! 6 साल से लोग इस सीरीज के दीवाने, हर सीन में आया ट्विस्ट घुमा देता है दिमाग
देखो नहीं तो पछताओगे! 6 साल से लोग इस सीरीज के दीवाने, हर सीन में आया ट्विस्ट घुमा देता है दिमाग
देखो नहीं तो पछताओगे! 6 साल से लोग इस सीरीज के दीवाने, हर सीन में आया ट्विस्ट घुमा देता है दिमाग
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?