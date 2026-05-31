Home > मनोरंजन > ‘डोला रे डोला’ गाने की शूटिंग में 4 महीने की प्रेग्नेंट थीं माधुरी दीक्षित? एक्ट्रेस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

‘डोला रे डोला’ गाने की शूटिंग में 4 महीने की प्रेग्नेंट थीं माधुरी दीक्षित? एक्ट्रेस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Madhuri Dixit: बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक चर्चा चल रही है कि माधुरी दीक्षित ‘डोला रे डोला’ गाने के दौरान प्रेग्नेंट थीं. अब इस अफवाह पर खुद एक्ट्रेस ने खुलासा किया है. जानिए उन्होंने क्या बताया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 31, 2026 5:12:45 PM IST

‘डोला रे डोला’ गाने की शूटिंग में 4 महीने की प्रेग्नेंट थीं माधुरी दीक्षित?
‘डोला रे डोला’ गाने की शूटिंग में 4 महीने की प्रेग्नेंट थीं माधुरी दीक्षित?


हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि निर्देशक संजय लीला भंसाली की 2002 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म ‘देवदास’ के पॉपुलर सॉन्ग ‘डोला रे डोला’ की शूटिंग के दौरान अभिनेत्री माधुरी दीक्षित चार महीने की प्रेग्नेंट थीं. यह खबर तेजी से वायरल हुई और फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गई. अब माधुरी दीक्षित ने इन अटकलों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सच्चाई बताई है और वायरल दावों को लेकर स्थिति स्पष्ट की है. 

माधुरी दीक्षित ने इस अफवाह को गलत बताया

माधुरी दीक्षित ने स्क्रीन से बात करते हुए इस अफवाह के बारे में प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इस दावे को हंसते हुए खारिज कर दिया और कहा, ‘अरिन का जन्म 2003 में हुआ था. तो आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए.’ आपको बता दें कि माधुरी के बड़े बेटे, अरिन नेने का जन्म 17 मार्च, 2003 को हुआ था. वहीं, देवदास फिल्म का प्रीमियर उसी साल मई में कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और 12 जुलाई, 2002 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. यानी ये पूरी तरह गलत है कि ‘डोला रे डोला’ गाने के दौरान वह प्रेग्नेंट थीं.

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शूटिंग के दौरान थकी हुई थीं

एक्ट्रेस ने आगे बताया कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वह काफी थक गई थीं. क्योंकि उस दौरान वह लगातार भारत और अमेरिका के बीच यात्रा कर रही थीं और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी. उन्होंने बताया, ‘मैं लगातार यात्रा कर रही थी, इसलिए मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी. मैं बार-बार शूटिंग के लिए इधर-उधर जा रही थी. मेरी सारी शूटिंग रात में ही होती थी. इसलिए मेरे लिए यह बहुत थकाने वाला था. मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, लेकिन कुछ ज्यादा गंभीर नहीं था.’

किस बात पर फैली ये अफवाह?

यह चर्चा तब शुरू हुई जब दिवंगत कोरियोग्राफर सरोज खान की पूर्व सहयोगी रुबीना खान ने गाने की शूटिंग के दौरान की घटनाओं को याद करते हुए बताया कि माधुरी को एक खास डांस स्टेप में परेशानी हो रही थी. यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना के एक पॉडकास्ट में रुबीना ने कहा, ‘गाने में एक स्टेप ऐसा है जिसमें माधुरी मैम घूमकर बैठ जाती हैं. वह शॉट सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक चलता रहा क्योंकि वह चार महीने की गर्भवती थीं. इसलिए वह ठीक से घूम नहीं पा रही थीं और उन्हें चक्कर आ रहे थे.’

Tags: Madhuri Dixit
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