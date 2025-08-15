रजनीकांत की Coolie ने मारी बाजी…पहले दिन ऋतिक-JR. NTR को किया चारों खाने चित, जानें कैसा रहा बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों का पहला दिन?

13
War 2 vs Coolie box office: मेगास्टार रजनीकांत की फिल्म कुली और जुनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन की वॉर 2 14 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। दोनों ही फिल्मों को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा था। पहले दिन दोनों फिल्मों को देखने के लिए सुबह से ही दर्शकों की लंबी-लंबी लाइने देखने को मिली। दोनों फिल्मों के ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। आईए अब जानते हैं कि ओपनिंग डे पर दोनों फिल्मों का कलेक्शन कैसा रहा। किसने मारी बाजी और कौन पीछे रहा।
कुली का बॉक्स ऑफिस क्लेकशन
रजनीकांत की फिल्म कुली ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की। फिल्म ट्रेड पोर्टल सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन लगभग 65 करोड़ की कमाई की। इसमें से 45 करोड़ इसके तमिल से, 15 करोड़ तेलुगु संस्करण से, 4.5 करोड़ इसके हिंदी से और 0.5 करोड़ इसके कन्नड़ से आए है।
वॉर 2 की पहेल दिन की कमाई
ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर अभिनीत यह एक्शन फिल्म अपने पहले दिन शाहरुख खान की 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान से पीछे रही।वॉर 2 ने पहले दिन कुल 52.5 करोड़ कमाए, जिसमें से 29 करोड़ इसके हिंदी से और 23.25 करोड़ इसके तेलुगु से आए। पठान ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 55 करोड़ कमाए। वॉर 2 की ओपनिंग ठीक-ठाक रही।
बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त क्लेश
ये क्लेश काफी लंबे समय बाद भारतीय सिनेमा का सबसे ज़बरदस्त बॉक्स ऑफिस क्लैश था। हिंदी सिनेमा के ऋतिक रोशन और तेलुगु सिनेमा के जूनियर एनटीआर – यशराज फिल्म्स की ‘वॉर 2’ के लिए एक साथ आए। वहीं ओजी सुपरस्टार रजनीकांत ने लोकेश कनगराज की नई थ्रिलर, ‘कुली’ को कंधे से कंधा मिलाकर, हर इंडस्ट्री के बड़े नामों की मौजूदगी में साथ दिया। यह क्लैश जितना हो सकता था, उतना कड़क था। अंत में, 74 वर्षीय रजनी ने साबित कर दिया कि वह सुपरस्टार के टैग के सबसे ज़्यादा हक़दार क्यों हैं।
